Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu
Giriş Tarihi: 21.10.2021 16:22

Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray E grubunda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu geçmesi beklenen maç öncesinde Galatasaray’ın gruptaki durumu taraftarlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere temsilcimiz, önceki iki maçında Marsilya ve Lazio ile karşı karşıya gelmiş ve bu iki maçtan 4 puan çıkarmayı başarmıştı. Peki, Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? İşte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu! UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Deplasmanda zorlu bir mücadele verecek olan Galatasaray karşılaşmadan galip ayrılıp Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçına odaklanmak istiyor. Peki, Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? İşte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

GALATASARAY UEFA PUAN DURUMU

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde grupta 4 puanla 1. sırada yer alıyor. E Grubu puan durumu şu şekilde:

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

  1. 1- Galatasaray / 4 puan
  2. 2- Lazio / 3 puan
  3. 3- Marsilya / 2 puan
  4. 4- Lokomotiv Moskova / 1 puan

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Son dakika haberleri: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi! Bakan Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberler... Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık casus...
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan sert açıklama: Haddinize değil!
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika: Peş peşe gelen yenilgiler sonrası Sergen Yalçın'a veryansın! 'Kumar böyle olmaz, Emre Belözoğlu...'
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Sapık milyarder Jeffrey Epstein’ın taciz evi ortaya çıktı! Prens Andrew’un görüntüleri…
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA