Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Puan Durumu! UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında temsilcimiz Galatasaray Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Deplasmanda zorlu bir mücadele verecek olan Galatasaray karşılaşmadan galip ayrılıp Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçına odaklanmak istiyor. Peki, Galatasaray UEFA grupta kaçıncı sırada? İşte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu puan durumu