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Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:01 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:02

ATV'de Kuruluş Osman 67.bölüm hemen izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı full izle!

ATV’de Kuruluş Osman 67.bölüm hemen izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı full izle!

ATV ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Kuruluş Osman 67.bölüm ile 20 Ekim 2021 tarihinde de izleyicisi ile buluşuyor. Diziyi izlemek isteyenler ise “Kuruluş Osman izle” araştırması yapıyor. Dizinin 67.bölümünde; Tekfur Kosses köşeye sıkışıyor, Bala Hatun ile Malhun Hatun güçlerini birleştiriyor. Bu başlık altından, ATV ile Kuruluş Osman son bölüm canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz. İşte Kuruluş Osman 67.bölüm izleme linki ve dizinin özeti.

Kuruluş Osman izle! 20 Ekim Çarşamba akşamı ATV ekranlarına Kuruluş Osman 67.bölüm ile geldi. Son bölümde; Osman Bey, tekfurların planını bozuyor. Osman Bey, Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapacaktır. ATV ile Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 67.bölüm izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (67.BÖLÜM)

Tekfur Kosses köşeye sıkışıyor!

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştiriyor!

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir. Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

Osman Bey, tekfurların planını bozuyor

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ATV'de Kuruluş Osman 67.bölüm hemen izle! Kuruluş Osman son bölüm tamamı full izle!
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