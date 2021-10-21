Moskova’da Galatasaray ile Bayern Münih’i karıştırdılar!

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arda Turan ve Sacha Boey ile UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maçın kadrosunda yer almadı.

BARIŞ ALPER YILMAZ İKİNCİ KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipte ikinci kez bir maça ilk 11'de başladı. Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Barış Alper Yılmaz, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa müsabakasında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.