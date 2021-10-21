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Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:02 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:03

Sadakatsiz 35.bölüm izle! Kanal D'de Sadakatsiz son bölüm tamamı hemen izle!

Sadakatsiz 35.bölüm izle! Kanal D’de Sadakatsiz son bölüm tamamı hemen izle!

Kanal D ekranlarına Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz 20 Ekim 2021 tarihinde 35.bölüm ile izleyicisi ile buluştu. Sadakatsiz son bölümde; Aras ve Asya’nın yakınlaşması sonucu Volkan gözyaşlarına boğulacak. Aras’ın hafızası geri gelecek ve her şeyi hatırlayacak. Diziyi izlemek isteyenler ise “Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm izle!” araştırması yapıyor. İşte diziye dair detaylar.

"Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm izle!" araştırmaları, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan Sadakatsiz son bölümde; hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi? Bu başlık altından; Sadakatsiz izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (35.BÖLÜM)

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ 35.BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler

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Sadakatsiz 35.bölüm izle! Kanal D'de Sadakatsiz son bölüm tamamı hemen izle!
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