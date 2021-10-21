"Sadakatsiz 35.bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm izle!" araştırmaları, dizinin hayranları tarafından yapılmaya başlandı. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşan Sadakatsiz son bölümde; hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras, ismini hatırladığını söylüyor. Bu zorlu süreçte Asya'yla da yakınlaşmaya başlayan Aras her şeyi başlatacak olan öpücükle hamlesini yapıyor! Aras ve Asya yakınlaşmasını gören Volkan şimdi ne yapacak? Asya, Aras'ın duygularına karşılık verecek mi? Bu başlık altından; Sadakatsiz izleme linki ve özetine ulaşabilirsiniz.