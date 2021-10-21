Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam saatlerinde son dakika olarak paylaşılan koronavirüs tablosu 21 Ekim verileri merak ediliyor. Bakan Koca, aşı çalışmalarının önemine sık sık vurgu yaparken aşı tablosunda tek kırmızı ilin şu an yüzde 51 ile Şanlıurfa olduğu bilgisi verildi. Son günün vaka sayısı ise 29 bin 760 olarak açıklandı. Peki; bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 21 Ekim korona tablosu ile vefat, hasta ve vaka sayıları son dakika bilgileri.
Bugünkü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
20 EKİM KORONA TABLOSU
Son 24 saatte 361 bin 350 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 803 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.
19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de 19 Ekim tarihinde 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 352 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.