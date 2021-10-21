Son dakika: Fenerbahçe’de Mesut Özil’den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, grubun üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Kadıköy'de saat 19.45'te başlayan zorlu mücadele, deplasman ekibinin golüyle başladı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Samatta, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu golün ardından Antwerp kalesinde baskısını arttıran sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın golüyle skora dengeyi getirdi.
1-1'in ardından Valencia'nın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan Fenerbahçe, Ekvadorlu golcünün vuruşunda penaltı atışından yararlanamadı.
Daha sonra ilk yarının son dakikalarında yine Enner Valencia bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına bir kez daha geçen golcü, bu kez golü bulmayı başardı ve skoru 2-1'e getirdi.
SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ
İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin Antwerp kalesine karşı kurduğu baskı, ilk yarıdaki görüntüden oldukça uzak oldu. 67. dakikada oyuna müdahale eden Pereira, 4 oyuncu değişikliği birden yaptı.
Oyundan alındığını öğrenen Mesut Özil, deneyimli teknik adama oldukça sert tepki gösterdi.
Yedek kulübesine doğru gelirken el ve kol hareketleriyle memnuniyetsizliğini gösteren Özil, yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeledi.
Daha sonra yerine oturan Mesut Özil, kulübedeki yerinde yine şikayet etmeye devam etti.
Daha önce de Vitor Pereira ile sorun yaşadığı gündeme gelen Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 maça çıktı. Dünya yıldızı, bu maçlarda 3 gol ve 1 asit yaptı.
VİTOR PERERİA'DAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından Mesut Özil hakkında gelen soruları yanıtladı.
Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle...
Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık.
Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. Neden sadece Mesut soruluyor?