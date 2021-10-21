Son dakika: Royal Antwerp maçına damga vuran görüntüler, Enner Valencia golünü attı özür diledi! İşte nedeni…

Son dakika… Süper Lig'de son olarak Trabzonspor'a mağlup olarak liderlik koltuğunu rakibine devreden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini almak için Royal Antwerp karşısına çıktı.
Tanzanyalı eski Fenerbahçeli, sarı-lacivertlilere attığı golden sonra sevinmeyi reddetti ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.
Golden hemen sonra oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, Antwerp kalesinde üst üste pozisyonlara girmeye başladı.
20'inci dakikada sol köşeden kullanılan korner atışında önünde kalan topu ağlarla buluşturan Enner Valencia, takımına beraberliği getirdi.
Büyük bir sevinç yaşayan tribünler, takıma olan desteğini arttırdı ve Fenerbahçe'nin baskılı oyunu devam etti. Maçın 35'inci dakikasında VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Fenerbahçe, bu penaltı atışından yararlanamadı.
Futbolda 'panenka' penaltısı olarak bilinen vuruş stilini deneyen Enner Valencia, topu üst direğe nişanladı.
Kaçan penaltı atışından sonra tempoyu düşürmeyen Vitor Pereira ve öğrencileri, Antwerp kalesinde sık sık pozisyona girmeye devam etti.
İlk yarının son dakikalarına girildiği sırada bir kez daha ceza sahasında topla buluşan Enner Valencia, rakibinin yaptığı müdahaleyle yerde kaldı ve takımına penaltıyı kazandırdı.
Maçta ikinci kez penaltıyı alan Valencia, yine topun başına geçti. Bu kez topu sol köşeye vurarak ağlara gönderen golcü oyuncu, takımını 2-1 öne geçirdi.
İlk yarı bitmeden gelen golle soyunma odasına moralli giden sarı-lacivertliler, ikinci yarıda yenilen golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
GOLDEN SONRA ÖZÜR DİLEDİ
Enner Valencia, attığı 2'inci golden sonra taraftara dönerek el hareketleriyle özür diledi. Ekvadorlu golcü, kazanılan ilk penaltıyı gole çevirememenin üzüntüsü yaşadı.
Panenka penaltısı deneyerek topu üst direğe vuran Enner Valencia, attığı 2'inci golün sevincini yaşadıktan sonra taraftarın da gönlünü aldı.