Tepkisi olay olmuştu! Vitor Pereira’dan Mesut Özil açıklaması...

Vitor Pereira'nın açıklamaları...

İki takımın da işine gelmeyen bir skor oldu. Biz bugünkü maçı kazanmak istiyorduk. Erken bir gol yedik, böyle turnuvalarda hatalar pahalıya patlıyor. İlk yarıda takımımın baskısı her zamanki gibi değildi.