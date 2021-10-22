Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması müjdesini vermiş, atamaların bu yıl ikinci döneme kadar tamamlanacağını duyurmuştu. 2020-2021 puanlarıyla başvuruda bulunan adaylar, "15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu" sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Mülakat için hazırlıkları sürdüren pek çok aday, sınav tarihine kısa bir süre kala sözlü mülakatların yapılacağı sınav merkezlerini araştırıyor. ? MEB sözlü sınav yerleri ve sınav tarihi, sınava katılacak adaylara e-Devlet üzerinden duyurulacak. İşte bu konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı ile 2022 öğretmen atama takvimi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav/mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandığında haberimizde yerini alacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?
Geçtiğimiz haftalarda 15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak.
Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.
Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Adaylar sınava girecekleri merkezleri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Söz konusu tarih geldiğinde aşağıdaki linkten "sınav merkezi görüntüle" ekranına ulaşabilirsiniz.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını 26 Ocak 2022, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.