Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması müjdesini vermiş, atamaların bu yıl ikinci döneme kadar tamamlanacağını duyurmuştu. 2020-2021 puanlarıyla başvuruda bulunan adaylar, "15 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu" sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Mülakat için hazırlıkları sürdüren pek çok aday, sınav tarihine kısa bir süre kala sözlü mülakatların yapılacağı sınav merkezlerini araştırıyor. ? MEB sözlü sınav yerleri ve sınav tarihi, sınava katılacak adaylara e-Devlet üzerinden duyurulacak. İşte bu konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı ile 2022 öğretmen atama takvimi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav/mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri açıklandığında haberimizde yerini alacak.