22 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Ekim koronavirüs tablosu verileri merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu detaylarına erişmek isteyenler yoğun şekilde "22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
22 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları açıklandığında burada olacak.
VAKA SAYISI: 28 bin 465
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160
VAKA SAYISI: 29 bin 760
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803
VAKA SAYISI: 30 bin 862
VEFAT SAYISI: 223
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352
VAKA SAYISI: 29 bin 240
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539
VAKA SAYISI: 24 bin 114
VEFAT SAYISI: 186
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 28 bin 537
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611