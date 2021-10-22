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Giriş Tarihi: 22.10.2021 19:18 Son Güncelleme: 22.10.2021 19:18

22 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları

22 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini 1 yıldan fazla süredir devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki kovid-19 vakasından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla günlük olarak duyurulan en son en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlar arasından 28 bin 465 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü koronavirüs vaka-vefat verilerini öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor. 22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sağlık Bakanlığı son dakika 22 Ekim koronavirüs tablosu verileri merak konusu olmaya devam ediyor. Günlük olarak Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu detaylarına erişmek isteyenler yoğun şekilde "22 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA: 22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

22 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla henüz açıklanmadı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları açıklandığında burada olacak.

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 465

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160

20 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 760

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803

19 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 862

VEFAT SAYISI: 223

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 352



18 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 240

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 539

17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 114

VEFAT SAYISI: 186

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403



16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 537

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611

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22 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! 22 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları
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