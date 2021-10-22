Fatih Terim 35. kez Beşiktaş’a rakip olacak! İşte Terim’in karnesi

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 34 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 13 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez ise rakibine mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.