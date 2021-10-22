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Giriş Tarihi: 22.10.2021 13:24 Son Güncelleme: 22.10.2021 13:25

Fatih Terim 35. kez Beşiktaş'a rakip olacak! İşte Terim'in karnesi

İHA
Fatih Terim 35. kez Beşiktaş’a rakip olacak! İşte Terim’in karnesi

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımın deneyimli hocası Fatih Terim, kariyerinde 35. kez siyah-beyazlılara rakip olacak. Terim geride kalan 34 maçın 13'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 34 kez karşılaştı ve sahadan 13 defa galip ayrıldı. Terim'in öğrencileri 8 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim'in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 34 kez karşılaştı. Terim'in öğrencileri 13 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez ise rakibine mağlup oldu. 13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim'li Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

08.05.2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
17.01.2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0
15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

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Fatih Terim 35. kez Beşiktaş'a rakip olacak! İşte Terim'in karnesi
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