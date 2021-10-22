Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Antwerp maç özeti izle: UEFA Fenerbahçe Antwerp maçının özeti ve golleri izle ekranı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:37 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:37

Fenerbahçe Antwerp maç özeti izle: UEFA Fenerbahçe Antwerp maçının özeti ve golleri izle ekranı

Fenerbahçe Antwerp maç özeti izle: UEFA Fenerbahçe Antwerp maçının özeti ve golleri izle ekranı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp'i kendi sahasında ağırladı ve 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi canlı izleyemeyen futbolseverler, Fenerbahçe Antwerp maç özeti izle ekranı hakkındaki araştırmaları yoğunlaştırdı. Fenerbahçe maç özeti ve golleri ile mücadeleyi takip etme imkânı bulamayanlar, UEFA maçı hakkında bilgi edinebiliyor. Bilindiği gibi, Fenerbahçe Antwerp maçı Exxen'de yayınlandı. İşte, Fenerbahçe UEFA maç özeti ve golleri izle ekranı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Royal Antwerp ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi canlı izleme fırsatı bulamayan ve tekrar izlemek isteyenler, Fenerbahçe Antwerp maç özeti ve golleri hakkında araştırmalara hız verdi. Fenerbahçe maç özeti ve golleri ile maçın önemli anları hızlı bir şekilde izlenebiliyor.

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇ ÖZETİ İZLE

Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Fenerbahçe Antwerp maçı özeti ve golleri izle ekranı

FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

Fenerbahçe Antwerp maç özetini izlemek için EXXEN TV'ye üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları ve özetlerini izleme imkanı bulabilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

FENERBAHÇE UEFA FİKSTÜRÜ

16 Eylül 2021 Perşembe

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
Frankfurt Stadyumu / TSİ 22.00

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

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Fenerbahçe Antwerp maç özeti izle: UEFA Fenerbahçe Antwerp maçının özeti ve golleri izle ekranı
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