Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Royal Antwerp ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi canlı izleme fırsatı bulamayan ve tekrar izlemek isteyenler, Fenerbahçe Antwerp maç özeti ve golleri hakkında araştırmalara hız verdi. Fenerbahçe maç özeti ve golleri ile maçın önemli anları hızlı bir şekilde izlenebiliyor.
Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Fenerbahçe Antwerp maçı özeti ve golleri izle ekranı
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16 Eylül 2021 Perşembe
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
Frankfurt Stadyumu / TSİ 22.00
30 Eylül 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
21 Ekim 2021 Perşembe
Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45