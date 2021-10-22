Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçına çıktı. Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Royal Antwerp ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Mücadeleyi canlı izleme fırsatı bulamayan ve tekrar izlemek isteyenler, Fenerbahçe Antwerp maç özeti ve golleri hakkında araştırmalara hız verdi. Fenerbahçe maç özeti ve golleri ile maçın önemli anları hızlı bir şekilde izlenebiliyor.

FENERBAHÇE ANTWERP MAÇ ÖZETİ İZLE

Bilindiği üzere, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte, Fenerbahçe Antwerp maçı özeti ve golleri izle ekranı