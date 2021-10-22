Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp'i kendi sahasında konuk etti. 2-2 biten maçın ardından Fenerbahçe UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp bulunuyor. FB UEFA puan durumu da, maç sonrasında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu sıralaması