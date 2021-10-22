Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe UEFA Puan Durumu Tablosu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:36 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:36

Fenerbahçe UEFA Puan Durumu Tablosu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var?

Fenerbahçe UEFA Puan Durumu Tablosu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu 3. maçında Royal Antwerp ile karşılaştı. 2-2 biten mücadele sonrası en çok araştırılan konulardan birisi Fenerbahçe UEFA puan durumu olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Royal Antwerp maçı sonrasında Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada? İşte, Fenerbahçe UEFA güncel puan durumu tablosu ve sıralaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Royal Antwerp'i kendi sahasında konuk etti. 2-2 biten maçın ardından Fenerbahçe UEFA puan durumu tablosu merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere, Fenerbahçe'nin yer aldığı D Grubu'nda Olympiakos, E. Frankfurt ve Royal Antwerp bulunuyor. FB UEFA puan durumu da, maç sonrasında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu sıralaması

FENERBAHÇE UEFA PUAN DURUMU

  1. E. Frankfurt - 7 puan
  2. Olympiakos - 6 puan
  3. Fenerbahçe - 2 puan
  4. Royal Antwerp - 1 puan

FENERBAHÇE UEFA FİKSTÜRÜ

16 Eylül 2021 Perşembe

Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
Frankfurt Stadyumu / TSİ 22.00

30 Eylül 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

21 Ekim 2021 Perşembe

Fenerbahçe- Royal Antwerp
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 19.45

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika: Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Son dakika haberleri: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Türk SİHA'ları dünyaya yayılmaya devam ediyor! Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar SİHA satın aldı
Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı ve e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı?
Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
Son dakika: Fenerbahçe evinde Antwerp'e takıldı! Penaltı kaçtı, Samatta golle buluştu...
Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe UEFA Puan Durumu Tablosu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA