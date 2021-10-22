19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de 19 Ekim tarihinde 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 352 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.