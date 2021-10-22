Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika: Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış, satış fiyatları
Giriş Tarihi: 22.10.2021 09:22

Son Dakika: Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış, satış fiyatları

Son Dakika: Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış, satış fiyatları

Dün gerçekleşen PPK toplantısının ardından Merkez Bankası’nın Ekim ayı faiz kararı açıklandı. Bu kararla birlikte dolar kaç TL, Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu sorusu gündemi meşgul ediyor. Vatandaşlar, piyasalardaki son durumu öğrenmek için son dakika döviz kuru hareketliliğini canlı olarak takip ediyor. İşte, faiz indirimi kararı sonrası 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış ve satış fiyatları!

Piyasalardaki hareketlilik bugün sabah saatlerinden itibaren merak edilenler arasında yerini aldı. Haftanın son işlem gününde vatandaşlar altın, Dolar, Euro fiyatlarındaki hareketliliği ve güncel rakamları araştırıyor. Vatandaşların son dakika araştırmaları arasında "Dolar kaç TL oldu, Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dövizdeki hareketlilik, 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış, satış fiyatları haberimizde.

22 EKİM 2021 BUGÜN DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 9,5137

SATIŞ: 9,5209

22 EKİM 2021 BUGÜN EURO NE KADAR?

ALIŞ: 11,0631

SATIŞ: 11,0738

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18'den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika haberi: Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Kritik MİT operasyonunda son dakika itirafı: MOSSAD'a bilgileri Zürih’te verdim
Son dakika haberleri: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...
Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı ve e-Devlet sorgulama ekranı aktif mi?
Türk SİHA'ları dünyaya yayılmaya devam ediyor! Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar SİHA satın aldı
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?
Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış, satış fiyatları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA