Son Dakika: Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu? 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış, satış fiyatları

Piyasalardaki hareketlilik bugün sabah saatlerinden itibaren merak edilenler arasında yerini aldı. Haftanın son işlem gününde vatandaşlar altın, Dolar, Euro fiyatlarındaki hareketliliği ve güncel rakamları araştırıyor. Vatandaşların son dakika araştırmaları arasında "Dolar kaç TL oldu, Dolar kuru ve Euro fiyatı ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dövizdeki hareketlilik, 22 Ekim Dolar ve Euro kuru canlı alış, satış fiyatları haberimizde.

22 EKİM 2021 BUGÜN DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

ALIŞ: 9,5137

SATIŞ: 9,5209