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Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:13 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:14

Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika haberler: Fenerbahçe’de Mesut Özil’den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu mücadelede öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Temsilcimiz, Avrupa'da oynadığı 3 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 67'inci dakikada oyundan alındı. Vitor Pereira'nın yerine Pelkas'ı dahil ettiği Mesut Özil, oyundan çıkarken çok sert bir tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, grubun üçüncü maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Kadıköy'de saat 19.45'te başlayan zorlu mücadele, deplasman ekibinin golüyle başladı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak gönderdiği Samatta, 2. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golün ardından Antwerp kalesinde baskısını arttıran sarı-lacivertliler, Enner Valencia'nın golüyle skora dengeyi getirdi.

1-1'in ardından Valencia'nın ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazanan Fenerbahçe, Ekvadorlu golcünün vuruşunda penaltı atışından yararlanamadı.

Daha sonra ilk yarının son dakikalarında yine Enner Valencia bir kez daha penaltı kazandı. Topun başına bir kez daha geçen golcü, bu kez golü bulmayı başardı ve skoru 2-1'e getirdi.

SU ŞİŞELERİNİ TEKMELEDİ

İkinci yarıda ise Fenerbahçe'nin Antwerp kalesine karşı kurduğu baskı, ilk yarıdaki görüntüden oldukça uzak oldu. 67. dakikada oyuna müdahale eden Pereira, 4 oyuncu değişikliği birden yaptı.

Mesut Özil, Berisha, Ferdi ve Sosa'yı oyundan alan Portekizli teknik adam, Pelkas, Rossi, Zajc ve Nazım'ı oyuna dahil etti.

Oyundan alındığını öğrenen Mesut Özil, deneyimli teknik adama oldukça sert tepki gösterdi.

Yedek kulübesine doğru gelirken el ve kol hareketleriyle memnuniyetsizliğini gösteren Özil, yedek kulübesindeki su şişelerini tekmeledi.

Daha sonra yerine oturan Mesut Özil, kulübedeki yerinde yine şikayet etmeye devam etti.

Daha önce de Vitor Pereira ile sorun yaşadığı gündeme gelen Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 maça çıktı. Dünya yıldızı, bu maçlarda 3 gol ve 1 asit yaptı.

VİTOR PERERİA'DAN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, karşılaşmanın ardından Mesut Özil hakkında gelen soruları yanıtladı.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle...

Mesut bugün gayet iyi bir oyun sergiledi. Daha baskılı olmamız gerekiyordu, Mesut topla çok iyi oynayan bir oyuncu ama biz bu maçta topu çok tutamadık.

Mesut çıkmasaydı tabii ki ne olurdu bilemem ama Mesut dışında oyuncular da çıkardık. Neden sadece Mesut soruluyor?

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Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...
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