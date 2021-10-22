Son dakika: Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim sözleri! "Resultante importante"

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Grupta ilk 2 maçında 4 puan toplayarak zirvede yer alan Galatasaray, Rusya'da da istediğini alan taraf oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle galibiyete uzanan Aslan, liderliğini korudu. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 1-0 devirdiği müsabakayı Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemleri Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen değerlendirdi. İşte detaylar...
BÜLENT TİMURLENK: RESULTANTE IMPORTANTE
Lazio ve Marsilya maçlarında yüksek tempo, İtalyanlar karşısında topa daha fazla sahip olan, deplasmanda Fransızlar karşısında ise topu rakibe veren bir Galatasaray vardı. Sarri ve Sampaoli, oyun odaklı ve tabelacı olarak ikiye ayırabileceğimiz teknik adamlar tarifinde birinci gruptan... Onlarla oynarken maçın sıkıcı olma ihtimali yok.
Dün G.Saray, Konya maçında skoru alan ama oyunu bırakan futbolunu Moskova'da da sürdürdü. Lazio-Marsilya maçı berabere bittiği haberiyle santra noktasına gelmiş Fatih Terim'in takımı için bir puan da doğru stratejiydi...
Kariyerini iştahlı hücum futbolu üzerine inşa etmiş Fatih Terim, ligde 2-0'den 2-2'ye gelen iki maç ve Kayseri'de yenilen 3 golün ardından topun arkasında kalan ve geçiş oyununu benimseyen bir taktikle yola devam etmesi G.Saray'ın kadrosu kadar hocasının da kişisel bir değişimin peşinde olduğunun göstergesi.
Juventus ile son 4 maçını 1-0 kazanan Allegri başarılıysa, 3 Avrupa Ligi maçında kalesinde gol görmeyen ve ligde de 3 maçını kazanan Fatih Terim de başarılı... 0-0'ı korurken rakibe kalesine isabetli şut imkanı vermeyen G.Saray, uzun süredir korner gollerine hasret, dün de bol bol bu fırsatı yakaladılar ama golde Morutan'ın buram buram kalite kokan pası ve Kerem'in bitiriciliği vardı.
Galatasaray'da bekler hücuma destek vermediği, Berkan'ın rakip ceza sahasına sarkmadığı her maçta oyunun kaderi öndeki dörtlüye bağlı. Galibiyeti 11'de başlayanlar değil kenardan gelenler hücum hattında getirdi.
Fatih Terim 20 yıl önce, "Ben değişmem ama dönüşürüm" demişti... Avrupa Ligi'nde son iki maçta alınan 4 puan bu dönüşümün eseridir işte... Ya da yine Terim'in dediği gibi: "Resultante importante" (*Sonuç mühimdir).
LEVENT TÜZEMEN: KEREM'DEN DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönemde 2012-2013 sezonunda oynadığı Schalke maçından bu yana ön elemeler hariç ilk kez deplasmanda kazandı ve ilk kez grupta ilk üç maçında gol yemedi. Ve G.Saray bu sezon yeni bir seriye imza atıp üst üste 7'nci kez kaybetmedi.
Marsilya'dan bir puanla dönen Terim'in öğrencileri Moskova'da soğuk bir havada doğum gününü kutlayan Kerem'in attığı golle hem üç puan aldı hem de 7 puana yükselip liderliğini korudu. Kerem de 2009'dan bu yana deplasmanda gol atan G.Saraylı oyuncu oldu.
Ligde oyun anlamında standardı yakalayamayan G.Saray, Avrupa'daki akıllı, dengeli, disiplinli, kontrollü anlayışını Moskova'da da sahaya yansıttı. Terim'in Beşiktaş maçını da düşünerek Barış Alper ve Babel'e ilk 11'de yer vermesi G.Saray'ın saha içi dengelerini biraz dalgalandırdı.
Alper iyi niyetli ve çalışkandı ama hücum anlamında hızını yeterince kanatlarda kullanamadı. Babel oynadığı süre içinde sorumluk aldı ve sadece hücuma katkı vermedi savunmaya da yardıma geldi. Taylan ile Berkan sadece koşarak ve mücadele ederek oynamamalı. Bu ikili etkili pas kullanmak ve gol için şut atmak konusunda kendilerini geliştirmeli.
Marcao'nun dönüşüyle asıl yeri sağ stopere geçen Nelsson hatasız oynadı. Galibiyeti isteyen ve Moskova'nın kontrolsüz hücuma geçtiği anda Terim oyuna doğru zamanda müdahale etti. Barış'ın yerine Kerem girdikten sonra Galatasaray dikine hücum etmeye başladı ve pozisyonlar buldu.
Kerem'le birlikte Galatasaray'ın hücumdaki taşları yerine oturdu. Moskova savunmasını resmen dağıtan Kerem'in attığı goldeki deparı ve topa vuruş becerisi mükemmeldi. Morotan'ın golde attığı pas da kaliteliydi.