Son dakika: Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim sözleri! "Resultante importante"

Alper iyi niyetli ve çalışkandı ama hücum anlamında hızını yeterince kanatlarda kullanamadı. Babel oynadığı süre içinde sorumluk aldı ve sadece hücuma katkı vermedi savunmaya da yardıma geldi. Taylan ile Berkan sadece koşarak ve mücadele ederek oynamamalı. Bu ikili etkili pas kullanmak ve gol için şut atmak konusunda kendilerini geliştirmeli.