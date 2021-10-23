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Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:19 Son Güncelleme: 23.10.2021 09:19

Arka Sokaklar 600.bölüm tamamı izle! Arka Sokaklar son bölüm full kesintisiz izle!

Arka Sokaklar 600.bölüm tamamı izle! Arka Sokaklar son bölüm full kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarına Cuma akşamları gelen Arka Sokaklar son bölümü izlemek isteyenler “Arka Sokaklar 600.bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm izle!” araştırmaları yapıyor. Dizinin son bölümünde; Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Bu başlık altından, Arka Sokaklar izleme linki ve bölüm özetine ulaşabilirsiniz.

Arka Sokaklar izle! Her hafta Cuma akşamı Kanal D ekranlarına gelen Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur. Öte yandan; Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Bu başlık altından, Arka Sokaklar 600.bölüm izleme linki ve özet bilgilerine ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (600.BÖLÜM)

Mesut, gözaltına alınıyor! Mesut komiser, Harun'un kaçırılması nedeni ile müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Olay sırasında yeraltı karakolunda Vedat'ı sorguladığını söyleyemeyen Mesut'un temize çıkması için Selin komiser tarafından bir plan yapılır. Harun, Hamit tarafından kaçırılmıştır…

Hamit, kendisinin ve adamlarının yakınlarını ülkemiz üzerinden Avrupa'ya göndermek için Harun'u kullanır. Harun, Hamit'in elinden kurtulmak için bu isteğini kabul eder ve göçmenleri Türkiye'ye getirir.

Ekibimiz, Kerim Aslan ve Vildan'ın peşini bırakmaz…

Adamları tek tek yakalanan Kerim Aslan ve Vildan'ın amacı Ruslar ile son bir anlaşma yapmak ve işleri Esmer'e devredip ortadan kaybolmaktır. Esmer, hapishaneden çıktığı gibi Kerim Aslan ile anlaşır fakat onun için yaptığı bu anlaşmadan daha önemli bir konu vardır; içeriye düşmesini sağlayan Erman'ı ortadan kaldırmak…

İntikam hırsıyla yanıp tutuşan Esmer, eski ve güvenilir adamı Osman'ı tekrar yanında görmek ister. Osman, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile birlikte temiz bir başlangıç yapmış, taksi şoförlüğü ile geçimini sağlamaktadır. Osman, eski hayatına dönmek istemez fakat Esmer'in, Osman'dan vazgeçme niyeti yoktur.

Kerim Aslan ve Vildan, Ruslar ile yapacakları anlaşma için Antalya'ya gider. Hüsnü, Aslı ve Emre operasyon için Antalya'ya hareket eder. Antalya emniyet birimleri ile birlikte Ali'de operasyona katılır.

Leyla'nın kızı Suna'nın hastalığı giderek şiddetlenir…

Hakan'ın yardım tekliflerini kabul etmeyen Leyla, bir ailenin yanında hizmetçiliğe başlar. Suna'nın hastalığı hızla şiddetlenir. Çaresiz kalan Leyla, Hakan'dan yardım ister. Suna'nın acilen ameliyat edilmesi gerekmektedir, Leyla'nın acilen paraya ihtiyacı vardır. Bu sırada çalıştığı evde gerçekleşen hırsızlık olayı tüm şüpheleri Leyla'nın üstüne çeker.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

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Arka Sokaklar 600.bölüm tamamı izle! Arka Sokaklar son bölüm full kesintisiz izle!
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