Arka Sokaklar Ali öldü mü, son durum ne? Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı mı, çıktı mı?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ekip, Harun'u kaçıran teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristler gözlerini kırpmadan insanları öldürmektedir. Ekip bu işi sonlandırmak ve Harun'u kurtarmak için peşlerine düşer. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanır. Hüsnü, elinde bazuka olan teröristi görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bazukasını ateşler ve hedefindeki kişiyi vurur.