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Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:18

Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Seksenler oyuncusu Kemal Kuruçay nasıl öldü?

Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Seksenler oyuncusu Kemal Kuruçay nasıl öldü?

Seksenler’de Seyfi Kanber rolüne hayat veren, pek çok dizi ve filmde oynayan Kemal Kuruçay dün akşam vefat etti. Sanat camiası ve rol arkadaşları internette vefat haberini üzüntüyle karşılarken; oyuncunun sevenleri Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorularına yanıt arıyor. Seksenler oyuncusu Kemal Kuruçay nasıl öldü, ölüm nedeni belli mi? İşte merak edilenlerin yanıtı ve oyuncunun rol aldığı yapımlar.

Pek çok dizide ve filmde rol alan, bu rolleriyle Türk televizyon tarihine adını yazdıran Kemal Kuruçay'ın vefatı basın gündeminde yankı uyandırdı. Seksenler, Zengin Kız Fakir Oğlan, Çocuklar Duymasın gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncunun sevenleri; Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü sorularıyla araştırma yapıyor. İşte Seksenler oyuncusu Kemal Kuruçay nasıl öldü sorusunun yanıtı ve ölüm nedeni.

KEMAL KURUÇAY NEDEN VE NASIL ÖLDÜ?

Seksenler dizisinde Seyfi karakterini canlandıran Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay'ın Seksenler dizisi setinde kalp krizi geçirdikten sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun elinde senaryosu elindeyken hayatını kaybettiği bilgisi ise sevenlerini yasa boğdu.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı İstanbul Bura mı isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da ATV televizyonunda yayınlanan Gurbetçiler isimli dizide oynadığı 'Fırıldak Cemil' karakteriyle tanındı ve sevildi. Sonraki yıllarda İnce İnce Yasemince ve Reyting Hamdi isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan Zor Baba isimli dizide Özkan Amca karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

2010 yılında çekimlerine tekrar başlanan ve FOX kanalında yayınlanan Yasemince'nin yeni bölümlerinde Faysal karakterini oynamıştır. Oyuncu 2012 yılından itibaren TRT 1'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan isimli dizide Villanın Kahyası Şükrü karakterini oynayarak büyük ilgi topladı. Zengin Kız Fakir Oğlan FOX kanalına geçtikten sonra 136. bölümüyle 2015 yılında final yapmıştır. Kemal Kuruçay Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularından ve hocalarından biriydi.

* 2020 - Ev Yapımı (Kendisi) (Tv Dizisi)

* 2019- - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)

* 2018 - Bizim Semtin Çocukları (Sinema filmi)

* 2017 - Çocuklar Duymasın (Osman) (TV Dizisi-Konuk Oyuncu)

* 2016-2017 - Seksenler (Seyfi Kanber) (TV Dizisi)

* 2015 - Zilin Sesi (Rüstem) (Sinema filmi)

* 2014 - Mandıra Filozofu İstanbul (Emlakcı) (Sinema filmi)

* 2014 - Mandıra Filozofu (Emlakçı) (Sinema filmi)

* 2014 - Manda Yuvası (Sinema filmi)

* 2012-2015 - Zengin Kız Fakir Oğlan (Şükrü) (TV dizisi)

* 2012 - Sıkıysa Yakala (Sinema filmi)

* 2010 - Yasemince (Faysal) (TV dizisi)

* 2010 - Harbi Define (Hoca) (Sinema filmi)

* 2009 - Zoraki Başkan (Mürsel) (TV dizisi)

* 2009 - Kutsal Damacana 2: İtmen (Ormandakı Adam) (Sinema filmi)

* 2008 - Çorap Söküğü (TV dizisi)

* 2008 - Sevgili Düşmanım (Cevahir) (TV dizisi)

* 2008 - Pulsar (Cazip) (TV dizisi)

* 2007 - Gemilerde Talim Var (TV dizisi)

* 2007 - Baba Oluyorum (TV dizisi)

* 2005 - İnadım inat (TV dizisi)

* 2005 - Çılgın Yuva (Feramis) (TV dizisi)

* 2004 - En İyi Arkadaşım (İrfan) (TV dizisi)

* 2003 - Şöhretler Kebapçısı (Oral) (TV dizisi)

* 2003 - Ömerçip (Çaycı) (Sinema filmi)

* 2003 - Sınırlı Aşk (Aleko) (TV dizisi)

* 2003 - Büyükannenin Konağı (Aşçı Davut) (TV dizisi)

* 2003 - Bizim Konak (Aşçı Davut) (TV dizisi)

* 2002 - Zor Baba ve Dünür (Baba) (TV dizisi)

* 2002 - Reyting Hamdi (Erol) (TV dizisi)

* 2000 - Alim Dayı (Kadir) (TV dizisi)

* 1999 - Güvercin (Şoför) (TV dizisi)

* 1997 - Ana Kuzusu (TV dizisi)

* 1997 - Yasemince (Aşçı) (TV dizisi)

* 1996 - Süt Kardeşler (TV dizisi)

* 1996 - Gurbetçiler (Cemil) (TV dizisi)

* 1995 - Melek Apartmanı (Sapık) (TV dizisi)

* 1989 - İstanbul Bura mı? (Servet)

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Kemal Kuruçay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Seksenler oyuncusu Kemal Kuruçay nasıl öldü?
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