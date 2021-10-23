KYK burs ve kredi başvuruları için heyecan dorukta! YKS 2. ek tercih sonuçları da açıklanırken yüz binlerce öğrencinin gözü kulağı KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili yapılacak olan açıklamaya kilitlendi. Bilindiği üzere, her yıl devlet tarafından geri ödemesiz olarak KYK bursu; geri ödemeli olarak ise KYK kredisi veriliyor. Bu doğrultuda, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. YKS ek tercih sonuçlarının ardından KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor konusuyla ilgili önemli bir tarih öne çıktı. Peki, bu yılın KYK burs başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor, tarihi açıklandı mı? İşte son gelişmeler
KYK burs başvuru tarihleri en çok araştırılan konular arasında öne çıkarken KYK Destek hesabı, burs ve kredi başvuruları ile ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
Bilindiği gibi, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor.
2021-2022 KYK burs başvurularının, üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayının son haftası itibarı ile başlaması bekleniyor.
KYK burs ve kredi başvurusu işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
2021 yılında lisans öğrencilerine 650 TL, yüksek lisans 1300 TL, doktorada ise 1950 TL olarak açıklanmıştı.
KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?
Burstan yararlanacak öğrenciler,
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler;
burstan yararlanamazlar.