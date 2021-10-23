Üniversite ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte boş kalan kontenjanlar için 2. Ek yerleştirme başvuruları alınmıştı. Bugün bu tercihlerin sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ek yerleştirmelerde bir yükseköğrenim kurumuna yerleşemeyen adaylar, YKS 3. Ek tercih olacak mı sorusuna yanıt aramaya koyuldu. ÖSYM'nin yayınladığı ek tercih kılavuzu ile boş kalan kontenjanlar hakkında son durum haberimizde. İşte üniversite 3. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı, 3. Ek tercihler ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtı.

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 3. Ek tercih yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. ÖSYM ikinci ek tercih sonuçlarını bugün açıkladı. Yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belli olacak ve bu bilgiler ışığında yeni bir ek yerleştirme yapılıp yapılmayacağı netlik kazanacak. Böylece YKS 3. Ek yerleştirme tarihleri duyurulacak.