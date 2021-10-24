Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasım celbi Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?
Giriş Tarihi: 24.10.2021 08:03 Son Güncelleme: 24.10.2021 08:03

Kasım celbi Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

Kasım celbi Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

2021 Kasım celbinde askerlik görevini ifa edecek yükümlülerin merakla beklediği askerlik yerleri açıklandı. MSB tarafından yapılan duyurunun ardından askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi ne demek sorusunun yanıtı da önem kazandı. Peki, askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? İşte detaylar…

Hem askerlik celp yerlerinin açıklanmasıyla birlikte yükümlüler sevk tarihi için beklemeye koyuldu. Bununla birlikte celp bilgilerinde yer alan bazı ifadeler için araştırılmalar başladı. Bu ifadelerin başında sevk başlangıç ve bitiş tarihi geliyor.

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKAR?

Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.

Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.

SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?

Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lille-Brest maçında Fransız taraftarlar Burak Yılmaz’ı ıslıkladı! Milli futbolcu oyundan çıkarken...
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor, yarın mı yapılacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
CHP'li Ünal Çeviköz yine şaşırtmadı! Türk yargısını hedef alan büyükelçileri savundu
İhmali ölüme kadar götürdü, sevenleri yasa boğuldu! Oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
İŞKUR güncel memur alımı ve personel alımı 2021 iş ilanları yayınlandı: İlkokul mezunu ve en az 5 bin TL maaşla binlerce personel alımı yapılıyor!
Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Sırlar aydınlanmayı bekliyor! Çözülürse 6 bin yıl öncesine ışık tutacak
Tyson Fury ve Deontay Wilder’ın doping testleri açıklandı!
Babası yemek yemediği için öldürmüştü! Kan donduran detayı annesi anlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım celbi Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA