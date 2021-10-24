Kasım celbi Askerlik evrak alma başlangıç ve bitiş tarihi nedir? Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır?

Hem askerlik celp yerlerinin açıklanmasıyla birlikte yükümlüler sevk tarihi için beklemeye koyuldu. Bununla birlikte celp bilgilerinde yer alan bazı ifadeler için araştırılmalar başladı. Bu ifadelerin başında sevk başlangıç ve bitiş tarihi geliyor.
SÜLÜS KAĞIDI NEDİR? SÜLÜS KAĞIDI NE ZAMAN ÇIKAR?
Silah altına alınan yükümlülerin kışla bilgilerinin yanı sıra birliğe teslim olma tarihini de içeren yazılı belgeye sülüs bir diğer adıyla sevk belgesi denmektedir.
Celp yerlerinin duyurulması ardından erişime açılan sevk belgesi, E-devlet giriş işlemi yapıldıktan sonra görüntülenip çıktısı alınabiliyor.
SEVK BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ NEDİR?
Sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını ifade etmektedir. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.