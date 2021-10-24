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Giriş Tarihi: 24.10.2021 08:02 Son Güncelleme: 24.10.2021 08:02

Bu yıl Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılacak, hangi araçlara zorunlu?

Bu yıl Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılacak, hangi araçlara zorunlu?

Kış lastiği uygulamasının başlayacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte sürücüler için ""Kış lastiği ne zaman takılacak?" sorusunun yanıtı önem kazandı. İklim şartlarına göre yılın belirli dönemlerinde uygulanan kış lastiği zorunluluğu için denetimler, yetkili kişilerce gerçekleştiriliyor. Yağışların etkisiyle sürüş güvenliğinin riske girmemesi adına kış lastiği uygulamasına tüm sürücülerin uyması gerekiyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Yol ve sürüş güvenliği nedeniyle yıl içinde belli dönemlerde araç lastiklerinin mevsime göre kullanılması gerekiyor. Özellikle şehirler arası uzun yolculuklarda, yağış ve don olaylarının yaygın olduğu bölgeler başta olmak üzere yurt genelinde sıkı denetimlerle kış lastiği uygulaması sürdürülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu ile gerçekleştirilen bu uygulama, illerin hava olaylarına göre yılın belli dönemlerinde gerçekleştiriliyor. İşte uygulamanın detayları...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Ülkemizde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Bu uygulama 1 Nisan'da sona erecek. Öte yandan uzmanlar, tarihten ziyade hava koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatarak, yağışların ve don olaylarının yaygın olduğu illerde vatandaşların kişisel önlemlerini alarak kış lastiğine daha erken geçiş yapmalarını öneriyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI VAR MI?

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor. Bunun yanı sıra ekipler kurala uymayan sürücülere para cezası kesiyor. Uymayanlara uygulanacak olan ceza ise 776 lira olacak.

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

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Bu yıl Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği ne zaman takılacak, hangi araçlara zorunlu?
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