Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Liverpool ile oynadığı son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Manchester United (6B 3M), bu stattaki son karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup oldu.

Manchester United'a konuk olduğu son Premier Lig maçını kazanan Liverpool, Ocak 2002'den bu yana bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamıyor.

Evinde oynadığı son dokuz lig maçında da gol yiyen Manchester United, Eylül 1970-Şubat 1971 arasındaki 10 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.