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Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:42

Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig’in 9. Haftasında Manchester United sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli müsabakasında Ronaldo’lu United, sezona şu ana kadar damga vuran Salah’lı Liverpool ile mücadele edecek. Bugün Old Trafford’da oynanacak dev mücadele öncesi futbolseverler, Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? İşte detaylar;

Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bu sezon Ronaldo ile birlikte lige iyi bir başlangıç yapan United son haftalarda formsuz bir dönem geçiriyor. Diğer tarafta Liverpool ise, Mohammed Salah'In gösterdiği müthiş performansla 3'ü sırada bulunuyor. Peki, Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 18:30'ta başlayacak mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Liverpool ile oynadığı son 10 Premier Lig maçının sadece birini kazanan Manchester United (6B 3M), bu stattaki son karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup oldu.

Manchester United'a konuk olduğu son Premier Lig maçını kazanan Liverpool, Ocak 2002'den bu yana bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamıyor.

Evinde oynadığı son dokuz lig maçında da gol yiyen Manchester United, Eylül 1970-Şubat 1971 arasındaki 10 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Premier Lig'de 18 maçtır kaybetmeyen Liverpool (13G 5B), son beş deplasman maçında rakip filelere en az üçer gol gönderdi (toplam 17).

Premier Lig'de attığı son 10 golü deplasmanda kaydeden Roberto Firmino, lig tarihinde bu şekilde en uzun seri yakalayan dördüncü oyuncu konumunda: Ryan Giggs (13), Harry Kane (13) & Ole Gunnar Solskjaer (11).

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Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? Manchester United Liverpool ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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