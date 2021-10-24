Ekranlara yepyeni bir tarih dizisi geliyor. Atv'de yayınlanacak olan Destan dizisi tamamen hayal ürünü olan bir kahramanlık destanını konu edinecek. Öte yandan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ merakla beklenen bu diziye dair detayları katıldığı bir programda açıkladı. Diziseverlerin merakla beklediği Destan dizisi kısa süre içerisinde izleyenleriyle buluşacak. İşte Atv'nin yeni ve dikkat çeken dizisi Destan hakkında merak edilen tüm detaylar...

DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ilk bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Ancak yayın tarihi henüz bilinmiyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisi hakkında yaptığı dikkat çeken açıklamalarında ilk iki bölümü izlediğini belirtti. Hal böyleyken yapımın çekimlerinin tamamlanması nedeniyle kısa süre içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor.