Ekranlara yepyeni bir tarih dizisi geliyor. Atv'de yayınlanacak olan Destan dizisi tamamen hayal ürünü olan bir kahramanlık destanını konu edinecek. Öte yandan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ merakla beklenen bu diziye dair detayları katıldığı bir programda açıkladı. Diziseverlerin merakla beklediği Destan dizisi kısa süre içerisinde izleyenleriyle buluşacak. İşte Atv'nin yeni ve dikkat çeken dizisi Destan hakkında merak edilen tüm detaylar...
DESTAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizinin ilk bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Ancak yayın tarihi henüz bilinmiyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ, Destan dizisi hakkında yaptığı dikkat çeken açıklamalarında ilk iki bölümü izlediğini belirtti. Hal böyleyken yapımın çekimlerinin tamamlanması nedeniyle kısa süre içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor.
Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play diziyi aldığını duyurarak dizinin Arapça afişini ve fragmanını izleyicileriyle paylaştı. Türkiye'yle eş zamanlı olarak Noor Play platformunda Arapça dilinde yayına girecek olan 'Destan' dizisine farklı coğrafyalardan da büyük ilgi vardı.
CANNES'DA EN ÇOK DESTAN KONUŞULDU
Cannes'da gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM etkinliği ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına da 'Destan' dizisi damgasını vurdu. Etkinlikle ilgili paylaşımlarda en çok kullanılan etiketler #EbruŞahin ve #Destan oldu!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.
Sezonun en iddialı dizisi! Destan ilk tanıtımı yayınlandı | Video
Merakla beklenen 'Destan' çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.
MEHMET BOZDAĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yapımla alakalı bir programda dikkat çeken iddialar ortaya koydu. İşte o açıklamaları;
"20 – 30 bin metrekarelik bir saray kurduk, bir dünya kurduk. Şu ana kadar Türkiye'de yapılabilmiş en iyi işi yaptığımızı söyleyebilirim. Birinci ve ikinci bölümü izlediğim için… Bambaşka bir hikaye ile, tarih ile karşılaşacaklar.
Gerçek tarihi hikayeleri anlatmanın zorluğundan yoruldum. Bir hayalim vardı. Biraz da kadın kahraman üzerinden hikayeler anlatmak istedim. Tamamen hayal. Destan kahramanlık hikayesi…
Gerçek tarihi hikayeler üzerinden anlatmak yorucu. Ama zamanın bir ruhunu yansıttık. Milattan sonra 750. yıllar. Talas Savaşı öncesi ve sonrası. Müslümanlığın Türklerde yayıldığı bir dönem. Orta Asya'da bir siyasal mücadele, bir kadın kahraman üzerinden hikaye anlatıyoruz. Evrensel bir hikaye, güzel bir hikaye. "