Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koronavirüs tablosu son dakika: 24 Ekim 2021 korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:04 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:05

Koronavirüs tablosu son dakika: 24 Ekim 2021 korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları kaç oldu?

Koronavirüs tablosu son dakika: 24 Ekim 2021 korona tablosu ile güncel Türkiye’de corona virüsü vaka - vefat rakamları kaç oldu?

Ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye’de tespit edilen ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan en son corona virüsü tablosu verilerine göre bugünkü corona virüsü testi yaptıranlar arasından 24 bin 792 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte taraftan bugünkü güncel Türkiye koronavirüs vaka-vefat verileri “24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılıyor. 24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

24 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 217

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663



22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 192

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 465

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160

20 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 760

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 24 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok eleme...
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Sinirlerine hakim olamadı, saha karıştı…
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Pazarda patates mi satıyorsun?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
Son dakika: Çılgın Marsilya taraftarı yine yaptı yapacağını! PSG’li Neymar’a polis koruması, Cengiz Ünder damga vurdu…
AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüs tablosu son dakika: 24 Ekim 2021 korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA