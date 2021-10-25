Sağlık Bakanlığı son dakika 24 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek "24 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

24 Ekim korona tablosu detayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyuruldu. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;