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Giriş Tarihi: 25.10.2021 19:42

POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sözlü sınav (mülakat) sonuçları tıkla-sorgula!

POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM sözlü sınav mülakat sonuçları tıkla-sorgula!

POMEM mülakat sonuçları uzunca bir süredir geri sayım sürüyor. Adaylar, Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden sonuçların açıklandığına ilişkin açıklamayı beklerke bilindiği üzere üç aşamadan geçerek mülakata girmeye hak kazanan adaylar 2021 POMEM sözlü sınav (mülakat) sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemlerini tamamlayacak ve eğitime başlayacak. Peki, 27. Dönem POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

POMEM sözlü mülakat sınav sonuçları açıklası merakla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen mülakatların sonrasında adaylar "27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yayımlanan açıklamada; Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, ön lisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın olmak üzere toplamda 8 bin polis alımının gerçekleştirileceği kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Peki, 2021 POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve detaylar...

27.DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu adaylara tebliğ niteliğinde olacak.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM sonuçları açıklandı mı? EGM PA 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLUYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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