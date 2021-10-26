AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021-2022 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri belli oldu!

AÖF sınav tarihleri ile beraber sınavların online olup olmayacağı konusu gündemde yer almaya devam ediyor. Birçok öğrenci sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sınavların çevrimiçi yapılmasını talep ederken öte yandan "2021 AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler bu noktada Anadolu Üniversitesi'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, 2021 AÖF sınavları online (çevrimiçi) mı olacak? İşte Açıköğretim sınav tarihleri ve tüm detaylar...
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI?
Geçtiğimiz sene internet üzerinden yapılan dönem sınavlarının ardından yaz okulu sınavları da online olarak yapılmıştı. Sınav tarihlerinin bulunduğu akademik takviminin altında "Sınav tarihleri Mili Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir." ifadeleri yer aldı. Ancak bu yıl vize ve final sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi, AÖF kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de sona erecek.
Açıköğretim kayıt işlemleri anadolu.edu.tr adresinde bulunan kayıt otomasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme ücretini yatıran adayların işlemleri tamamlanıyor.
Kayıt yenileme işlemleri 8 Ekim'de sona erecek olup harç ücretleri seçeceğiniz ders ve kredilere bağlı olarak değişmektedir. Normal dönem dersleri (30 AKTS) alındığında 365 TL - 395 TL harç ücreti ödenmesi gerekecektir.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 08 Ekim 2021 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22.30'a kadar ödeme yapılabilecektir.
Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.