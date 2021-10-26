Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.10.2021 00:14

AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu!

AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu!

Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri için gözler MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Açıköğretim üzerinden lise eğitimi almakta olan binlerce öğrenci yeni dönemde uygulanacak olan sınavların yüzyüze mi yoksa çevrimiçi mi olacağını merak ederken öte yandan sınavların uygulanacağı tarih de merak konusu. Bu noktada ise "2021 Açık lise AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 2021 Açık lise AÖL sınav tarihleri ve tüm detaylar...

Binlerce öğrenci şimdilerde 2021 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri ile beraber uygulanacak olan sınavların online mı olacağı araştırmaya başladı. Açık lise kayıtlarının 15 Ekim tarihi itibarıyla sona erdiği bilinirken öte yandan "2021 Açık lise AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Peki, 2021 AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

SINAVLAR ONLİNE MI?

Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?

AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.

EN ÇOK OKUNANLAR

EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü yayınlanacak? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok, bu akşam var mı?
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
Atv ile EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle ekranı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm full izle!
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi! (İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank faiz oranları)
EDHO ne zaman, hangi gün yayınlanacak? ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman yayınlanacak? EDHO fragman geldi!
Son dakika haberler: Türkiye'de yakalanan MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu!
Altın fiyatları son dakika hareketliliği! 26 Ekim 2021 Salı Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı geldi
Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA