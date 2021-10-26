AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? 2021 Açık Lise AÖL sınav tarihleri belli oldu!

Binlerce öğrenci şimdilerde 2021 Açıköğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri ile beraber uygulanacak olan sınavların online mı olacağı araştırmaya başladı. Açık lise kayıtlarının 15 Ekim tarihi itibarıyla sona erdiği bilinirken öte yandan "2021 Açık lise AÖL sınavları online mı olacak, ne zaman ve nasıl yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Peki, 2021 AÖL sınavları online mı, çevrimiçi mi olacak, sınav tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.