MEB ile Kasım ara tatili – İlk ara tatil tarihleri 2021-2022: Ara tatil ne zaman başlayacak?

"Ara tatil ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eylül ayından bu yana eğitim öğretim yılı sürerken ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. MEB tarafından 2021-2022 ara tatil takvimi de belli olmuştu. İşte Kasım ara tatili – İlk ara tatil tarihleri!