Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim bugün başladı!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:30 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:30

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim bugün başladı!

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda; baldo pirinç, süzme çiçek balı, organik reçel çeşitleri, glütensiz kakaolu mini kek, bebek bisküvisi gibi yiyecek ve içecek ürünlerinde büyük indirim ve çeşitlilik yer alacak. Bu başlık altından, BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayınlandı. Listeye göre; bu hafta BİM aktüel ürünlerde çamaşır kurutma makinesi, yağlı radyatör, çift taraflı ısıtıcı, şofben, desenli akıllı tartı, kahve makinesi gibi ürünler yer alacak. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 26-29 EKİM 2021

İşte BİM aktüel ürünler tam listesi;

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi: Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

.

EN ÇOK OKUNANLAR

Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Sibel Can ve Emir Sarıgül aylar sonra birlikte görüntülendi! İşte Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün o anları!
SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz indirim oranları ne kadar?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıklandı! Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları 25 Ekim 2021
Son dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde penaltı krizi! Fatih Terim'den dikkat çeken yorum... "Penaltıcıyı o da biliyor"
Son dakika: Büyükelçilerin geri adımı sonrası ABD'den yeni açıklama! Türkiye ile iş birliği vurgusu
Akşener'den akıllara zarar sözler: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
Son dakika: Penaltı tekrarlanmalı mıydı? Erman Toroğlu Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı geldi
Seda Sayan ile Ata Çağlayan aşkı belgelendi! Seda Sayan 15 yaş küçük sevgilisi ile fena yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM 26-29 Ekim 2021 aktüel ürünler tam listesi yayınlandı! BİM aktüel ürünler kataloğunda dev indirim bugün başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA