Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 200.bölüm ile 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek. Dizinin fragmanında İlyas'a tuzak kurulduğu ve başından silahla vurulduğu görülüyor. Bu kapsamda; "EDHO İlyas diziden ayrılıyor mu? EDHO İlyas neden ayrıldı, Ozan Akbaba EDHO'ya veda mı etti?" sorularına da yanıt aranıyor. İşte son durum!
EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta başlıyor. 200. bölümü ile ekrana gelen olan EDHO 26 Ekim Salı saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
EDHO İLYAS ÖLECEK Mİ?
Yeni bölüm fragmanında diziye konuk olarak katılan Cemal Hünal'ın İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise 200. Bölümde netlik kazanacak.
EDHO YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer.
Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.
İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.
Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.