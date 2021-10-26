Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO'nun Ağa Dayı'sı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Uğur Yücel'in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:55 Son Güncelleme: 26.10.2021 10:58

EDHO'nun Ağa Dayı'sı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Uğur Yücel'in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!

EDHO’nun Ağa Dayı’sı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Uğur Yücel’in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!

Türk sinemasının duayen ismi Uğur Yücel, "Urfalı Ağa" karakteri ile ekranlara geri dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon oyuncuları arasında bulunan Yücel, "Ağa Dayı" karakterini canlandıracak. Bu noktada, EDHO'nun Ağa Dayı'sı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. Uğur Yücel, kabarelerle başladığı oyunculuk hayatına sinemada devam etmiş ve sadece oyunculukla sınırlı kalmayarak yönetmenlik ve senaristlik dallarında da birçok ödüle layık görülmüştür. Peki, Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, EDHO'nun Ağa Dayı'sı Uğur Yücel'in hayatı, filmleri ve dizileri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni sezonu ile ekranlara bomba gibi geri dönüyor. EDHO'nun yeni sezon oyuncuları arasında usta sanatçı Uğur Yücel de bulunuyor. Urfalı Ağa karakterini canlandıracak olan oyuncu, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarında olacak. Uğur Yücel'in oynayacağı "Ağa Dayı" karakteri şimdiden ilgi odağı hâline geldi. Peki, EDHO'nun Ağa Dayı'sı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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UĞUR YÜCEL KİMDİR VE NERELİ?

Türkiye'de her kesimden insanın zevkle izlediği bir oyuncu olan Uğur Yücel, kabarelerle başladığı oyunculuk hayatına sinemada devam etmiş ve sadece oyunculukla sınırlı kalmayarak yönetmenlik ve senaristlik dallarında da birçok ödüle layık görülmüştir.

Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen van'lıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. 1977 yılında konservatuvardayken tek kişilik oyunlara ve stand up gösterilerine başladı. 1975ile 1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholünde çeşitli oyunlar oynadı. Yer aldığı kabareler ve müzikallerde Müjde Ar ve Sezen Aksugibi sanatçılarla çalıştı.

1984 yılında ilk kez "Fahriye Abla" adlı film ile sinemada oyunculuğa başladı. Ardından 1986 yılında "Teyzem" ve "Milyarder", 1987 yılında ise başrolündeŞener Şen'in oynadığı "Selamsız Bandosu" adlı filmde yer aldı. Sinemada çıkış yapması yine başrolünü Şener Şen ile paylaştığı 1987 yapımı "Muhsin Bey" ile oldu. Hemen arkasından 1988 yılında Ertem Eğilmez'in son filmi olan "Arabesk"de Müjde Ar, Şener Şen ve Necati Bilgiç ile birlikte rol aldı.

1994 yılında televizyon dünyasına girdi. Birçok dizi ve tv skeçlerinde rol alan oyuncu ilk kez "Aziz Ahmet" adlı televiyon dizisiyle yapımcılık, senaristlik ve oyunculuk yaptı. Sinemada oyunculuğa 1996 yılına kadar ara veren Yücel, bu dönem kendi filmlerini çekmek için hazırlıklarda bulundu.

1996 yılında "Eşkiya" adlı film ile sinemaya dönüş yaptı. 1996 yılında senaryosunu Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği "Eşkıya" adlı filmde Şener Şen ile başrolde oynarken Uğur Yücel Cumali karakterini canlandırdı. Kamran Usluer,Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Kemal İnci, Özkan Uğur gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Ardından 2000 yılında Kemal Sunal'ın ölümü üzerine "Balalayka" adlı filmde yer aldı.

Uğur Yücel, 1998 yılında "İkinci Bahar" adlı televizyon dizisinin ilk 8 bölümünü çekerek televizyon dünyasında çalışmaya devam etti. Ardından TRT'de yayınlanan "Karanlıkta Koşanlar" adlı televizyon dizisinde yönetmen, senarist ve oyuncu olarak yer aldı.

2003 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan "Yazı Tura"da yapımcıi yönetmen ve senarist olarak karşımıza çıktı. Yapımcılığa aynı yıl "Alacakaranlık" adlı dizi ile devam etti. Aynı zamanda bu dizide oyuncu olarak da yer aldı. 2005 yılında "Hırsız Polis" adlı dizide canlandırdığı karakter ile büyük beğeni kazanan oyuncu ertesi yıl "Hayatımın Kadınısın" ve "Ramon" adlı filmlerde yönetmen olarak karşımıza çıktı.

Yönetmenlik, yapımcılık, senaristlik ve oyunculuk dışında 1998 yılında çekilen "Laleli'de Bir Azize" ve "Gemide" adlı filmlerde müzik yapımcılığı da yaptı.

Oyuncu Derya Alabora ile 1983 yılından bu yana evli olan Uğur Yücel'in bu evlilikten bir de Can Yücel (d.1985) isimli oğlu bulunmakta.

2008 - 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisindeOzan Güven, Şebnem Bozoklu, Funda Eryiğit, Ezgi Mola, İlker Aksum ile birlikte başrol oynadı.

2009 yılında kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaştı.

2015 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel'in oğlu Can Yücel'in yaptığı "Yaktın Beni" adlı sinema filminde Sarp Apak, Sinem Kobal, Uğur Yücel, Meltem Cumbul, Hasibe Eren, Sezai Aydın, Ozan Özcan, Bülent Şakrak ile birlikte oynadı.

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EDHO'nun Ağa Dayı'sı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Uğur Yücel'in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!
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