EDHO’nun Ağa Dayı’sı Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Uğur Yücel’in hayatı ve oynadığı diziler ile filmler!

Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen van'lıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. 1977 yılında konservatuvardayken tek kişilik oyunlara ve stand up gösterilerine başladı. 1975ile 1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholünde çeşitli oyunlar oynadı. Yer aldığı kabareler ve müzikallerde Müjde Ar ve Sezen Aksugibi sanatçılarla çalıştı.

1984 yılında ilk kez "Fahriye Abla" adlı film ile sinemada oyunculuğa başladı. Ardından 1986 yılında "Teyzem" ve "Milyarder", 1987 yılında ise başrolündeŞener Şen'in oynadığı "Selamsız Bandosu" adlı filmde yer aldı. Sinemada çıkış yapması yine başrolünü Şener Şen ile paylaştığı 1987 yapımı "Muhsin Bey" ile oldu. Hemen arkasından 1988 yılında Ertem Eğilmez'in son filmi olan "Arabesk"de Müjde Ar, Şener Şen ve Necati Bilgiç ile birlikte rol aldı.

1994 yılında televizyon dünyasına girdi. Birçok dizi ve tv skeçlerinde rol alan oyuncu ilk kez "Aziz Ahmet" adlı televiyon dizisiyle yapımcılık, senaristlik ve oyunculuk yaptı. Sinemada oyunculuğa 1996 yılına kadar ara veren Yücel, bu dönem kendi filmlerini çekmek için hazırlıklarda bulundu.

1996 yılında "Eşkiya" adlı film ile sinemaya dönüş yaptı. 1996 yılında senaryosunu Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği "Eşkıya" adlı filmde Şener Şen ile başrolde oynarken Uğur Yücel Cumali karakterini canlandırdı. Kamran Usluer,Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Kemal İnci, Özkan Uğur gibi oyuncularla birlikte oynadı.