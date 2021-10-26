Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray'ı Cyle Larin'in golleriyle 2-1 yendi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Bülent Timurlenk, Ali Gültiken, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ömer Üründül nefes kesen derbiyi değerlendirdi. Usta isimler hakem Fırat Aydınus'un performansı ve Sergen Yalçın ve Fatih Terim'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
AHMET ÇAKAR - PENALTI KARARI DOĞRU
Beşiktaş çok iyi oynamadı ama belki de şanslıydı. Zira Mohamed penaltıyı kaçırmasa sonuç farklı olacaktı. Oyuna Beşiktaş çok çok yüksek tempo ile başladı. İlk 20 dakika Galatasaray topu göremedi. Bu arada Beşiktaş'ın ah-vah dedirtecek pozisyonu var mı? Yok... Ama müthiş bir baskısı ve oyun hâkimiyeti vardı.
Bu dakikadan sonra Galatasaray dengeledi. İlk yarının son 10-15 dakikası maçın dengelendiği anlarda Galatasaray'ın önüne geçti. Ceza sahası dışından Cicaldau çok sert vurmasa da top köşeye gitti, Ersin geç uzandı, gol oldu. Bu gol adeta Beşiktaş'ı ve seyirciyi felç etmişti ki imdada Muslera yetişti. Bakın dikkat edin, Muslera diyorum.
Soldan Umut ortaladı, Larin çok iyi yükseldi, Muslera hatalı çıktı ve gol geldi. Beşiktaş çok önemli dakikada beraberliği buldu. 2. yarı yine her şey dengede gidiyordu ki yine Larin ki bence maçın yıldızıydı kornerden gelen topu Necip'in kafasıyla arka direkte buluşuverdi ve golü yaptı. Mohamed penaltıyı kaçırınca maçı Beşiktaş kazandı.
Fırat Aydınus'un üç kritik pozisyonu var. İlki; Marcao'nun Alex'i sırtından itip düşürmesi bir penaltıydı ama hakem ofsayt kaldırdı ki ofsayt da yoktu. İkincisi; Beşiktaş'ın ikinci golünden önce Batshuayi'nin Nelsson'un göğsüne bir yumruğu var. Kırmızı kart olup olmayacağı tartışılır ama o faul çalınmıyor, korner oluyor, oradan da gol yeniyor.
En son kritik pozisyon ise Vida'ya çalınan penaltı. İlk bakışta Vida destek kolunun üzerine çarpıyor gibi görünse de Vida bence topu engellemek için kolunu biraz uzatıveriyor, karar doğru.
ERMAN TOROĞLU - FIRAT AYDINUS DA SINIFI GEÇTİ
Daha genç olan takım Galatasaray, daha tecrübeli ve isimli futbolcular olan takım Beşiktaş... İki tarafın da bahanesi hazır: "Avrupa'da oynuyoruz." Beşiktaş yok Avrupa'da! Galatasaray gidiyor. İyi güzel de dün bu iki takım karşı karşıya futbol oynadılar. Oynanan futbol seyirciyi tatmin etti mi? Hayır.
Beşiktaş kendi evinde daha fazla hücum etti, daha fazla maçı almak istedi. Galatasaray bir türlü kabuğundan çıkamadı. Pozisyon vermek istemediler, bu tamam ama hücumda da Galatasaray'ın bir şey yapması gerekirdi. Maçın kilit iki ismine bakıyorsun, iki kaleci neticeye tesir etti.
Nasıl? Muslera havayı dövdü, boşta kalan Larin golü attı. Mohamed penaltı attı, Ersin kurtardı. Yani iki kaleci maça yüzde 100 tesir etti. Aslında penaltı kurtarılmaz, penaltı kaçırılır. Tamam da sen göstere göstere ayağının içini Ersin'e gösterirsen o da çıkarır.
Bu 3 puan iki takım için de çok önemliydi. Çünkü birini diğerini geçip, yukarı çıkacak, biri diğerini aşağı çekecekti. Beşiktaş, dün gece Galatasaray'a göre iki tık daha iyi oynadı, maçı hak etti. Halil Umut Meler ile dün akşam derbide düdük çalan Fırat Aydınus sınıfı geçti.
Artık yedek kulübelerinde büyük büyük ipadler bulunuyor. Yani yedek kulübelerinde seyyar VAR sistemi var! Maçlar Türkiye'de yüzde 50 seyirci ile oynanıyor. Beşiktaş'ın stadında yüzde 50'den fazla seyirci var gibi geldi bana. Madem öyle bütün statlarda artık tam seyirci ile oynansın maçlar. Her tarafta serbestlik varken aşı olanların tamamı maçlara girsin. Ondan sonra da vıdı vıdı olmasın.
ÖMER ÜRÜNDÜL - YÜREKLERİNİ SAHAYA YANSITTILAR
ki şampiyonluk adayının derbisinde futbol adına olumlu hiçbir şey yoktu. Sadece bir kısır döngü... Beşiktaş maça beklendiği gibi baskılı başladı ama hücum girişimleri organize ve etkili değildi. Galatasaray'ın taktik planı Lokomotiv Moskova maçının aynısıydı. Oyunu domine eden Beşiktaş'tı ama pozisyon yoktu.
İlk yarıda ileriye gitmekte çok sıkıntı yaşayan Galatasaray, bir atak girişiminde Cicaldau'nun güzel şutuyla sürpriz bir gol attı. Moral avantajını da eline geçirmişti. Ama çok kısa süre sonra Muslera'nın hatasından beraberlik golü gelince Galatasaray'ın büyük avantajı kayboldu. 2. devrede Beşiktaş yine daha atak ama yine pozisyon yoktu. En sonunda bir kornerde arka direkte Larin hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı ve Beşiktaş'a üç puanı getirdi.
Sergen Yalçın dua etsin elinde Larin, Souza ve Necip gibi fizik açıdan güçlü, yüreklerini sahaya yansıtan futbolcular var. Alex, Pjanic, Ghezzal ve Batshuayi fizik açıdan son derece yetersizler. Larin önce ilk golü attı, ikinciyi atarken Yedlin son anda dokundu. Üçüncü denemesinde ise ikinci golünü attı. Kanadalı, Galatasaray defansını zorlayan tek forvetti. Uzun süre oynamamasına rağmen Umut Meraş'ı da beğendim.
Galatasaray'a gelirsek... Önce ikinci golü yiyerek son 15 dakikadaki kontra bulma şansını kaçırdı ama Beşiktaş skor avantajı ile kapanırken de bu sefer eline penaltı fırsatı geçti. Onu da Mostafa ile değerlediremeyince yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldılar. Fırat Aydınus tek kelime ile mükemmeldi.
BÜLENT TİMURLENK - İŞTAH VE TARAFTAR!
Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçtaki gibi Beşiktaş yine hızlı ve boğan futboluyla başladı. Galatasaray orta sahası çıkmakta zorlanırken Kerem Aktürkoğlu'nun çabalarıyla topu taşımaya çalışıyorlardı. Son günlerde çok benzer maçlar izliyoruz. Beşiktaş yine yakaladıklarını atamayıp, Cicaldau imzalı golü kalesinde gördü. Golün ardından Morutan pozisyonu değerlendirse Sporting maçının bir benzeri olacaktı ki kafa golüyle Larin beraberliği getirdi.
Beşiktaş'ın orta saha ve hücum hattı Galatasaray'dan daha kaliteli. Galatasaray'ın yine standardın altına düşmeyen takım defansı ikinci yarıda kornerden gelen gole yenik düştüğünde Fatih Terim 1-1'lik oyunda 4-4-2'ye dönmüş ama Beşiktaş'ın golü gelmişti. Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı elbette maçın kader anı.
Beşiktaş'ın iştahlı ve taraftarın desteğiyle coşkulu oyunu derbide galibiyeti getirdi. Galatasaray'ın Taylan ve Berkan'lı orta sahası hücuma katkı verecek seviyede değil... O yüzden oyun planları bir tercih değil mecburiyet. Beşiktaş bu 3 puanla Adana Demirspor maçından beri gelen krizden çıktı. Galatasaray'ın yeni kadrosu 0-0 ve 1-0 önde olduğu maçları düne kadar iyi oynamıştı. Ne değişti derseniz, İstanbul'da dünhava serin ama Vodafone Park'ta çok sıcaktı.
ALİ GÜLTİKEN - UMUT FORMAYI KAPTI
Maç öncesinde ağır basan taraf açık ara Beşiktaş idi. Hem skora hem oyuna baktığımız zaman da maç öncesindeki öngörüler değişmedi. Beşiktaş ideal kadrosu ile çok etkili bir takım. Zorluk derecesi yüksek bir derbi maçı da olsa kontrolü her zaman elinde tutabiliyor. İşte bu yüzden Galatasaray karşısında bütün maçı hem taktik hem oyun organizasyonu olarak yönetti. İstediğini de aldı.
Bireysel oyuncu kalitelerine baktığımız zaman da Beşiktaş çok önde görülüyordu. Bu oyuncular taktik bütünlük içerisinde farklarını da sahaya yansıttılar. Pjanic, Batshuayi, oyunda kaldığı süre içinde Alex, bölüm bölüm Ghezzal oyuna hükmetti. Savunmada Vida ve Rosier'in yanında Necip ve Umut Meraş gibi yeni oyuncu tercihi yapılmış olsa da bunlar müthiş bir uyum içerisinde oynadılar.
Umut Meraş bundan sonra bu forma benim mesajını da çok net verdi. Derbi maçlarında taktik, sistem, organizasyon çok önemlidir ama daha önemli olan gün içindeki fark yaratan bireysel performanslardır. Beşiktaş dün hem atanının hem tutanının başarılı bireysel perfomanslarıyla üç puanı cebine koyup yoluna devam etti.
Larin geçen sezonki başarısının tesadüf olmadığını, ne kadar önemli bir golcü olduğunu bir kez daha sahaya yansıtırken, Ersin de kurtardığı penaltı ve genel oyun performansı ile bu kalenin sahibi benim mesajını bir kez daha vermiş oldu.
LEVENT TÜZEMEN - DERSİNE ÇALIŞMAMIŞ
Fatih Terim'in oyuncularını derbiye motive etmek için pazar günü NEF Stadı'nda yaptırdığı antrenman işe yaramadı. Galatasaraylı oyuncular kazanmak ya da kaybetmemek için sahada kafaca hazır değildi. Sergen Yalçın'ın iki sürpriz ismi Umut Meraş ile Larin sol kanatta yarattıkları tehlikelerle Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı. Arka direkte attığı gollerle ünlenen Larin'e duran toplarda önlem almamak teknik heyetin dersine çalışmadığını gösteriyor.
Ayrıca büyük tecrübe Muslera'ya yenilen ilk golde boşa çıkmak yakışmadı. O topa çıkıyorsan vuracaksın. G.Saray, Avrupa'da sergilediği oyun anlayışını derbiye yansıtamadı. Taylan-Berkan ikilisi ile Morutan çok top kaybı ile birlikte çok fazla pas hataları yaptı. Terim keşke tecrübeli Babel ile maça başlayıp Moskova'daki gibi Morutan'ı sonradan oyuna alsaydı.
Berkan mücadele olarak çok zayıf kaldı ve kaptırdığı toptan sonra rakibi kovalayacak fizik güçte değildi. Berkan ile Taylan kritik anlarda orta alanda kazandıkları topları Beşiktaş savunması az adamla yakalanmasına rağmen çabuk hücuma dönüştüremedi. Savunmada Marcao-Nelsson ikilisi yeterince destek alamadıkları gibi orta alanda yapılan top kayıpları yüzünden etkili gelen Beşiktaş'ın güçlü hücum hattı ile fazlasıyla sıcak temas yaşadı.
Pazar günü idmanda her şutu gol yapan Diagne rakip kaleye tek şut bile atamadı. Vida'nın yaptığı penaltı bir puan almak için G.Saray adına büyük fırsattı. Cicaldau, Babel hatta Kerem varken topa gelişigüzel vuran Mostafa'ya penaltı attırmak hataydı. G.Saray'ın en hırslı ve en aklı başında olanı Kerem'di.
FATİH DOĞAN - HAK EDİLMİŞ ZAFER
Beşiktaş ev sahibi olmanın avantajıyla derbiye beklendiği gibi önde basan, bütün hatlarıyla Galasaray'ı kuşatan bir anlayışıyla çıktı. Rakibin oyunu geride kabul eden anlayışını, sert ve dengeli savunmasını aşmakta ilk 30 dakikada zorlansa da zaman zaman defansta gedikler de açtı. Ancak bir kez direğe, iki kez Muslera'ya, 20'de de bir kez de Alex Teixeria'nın kötü vuruşuna takıldı.
Ancak Lokomotiv Moskova maçına benzer taktik uygulayan Fatih Terim aradığı fırsatı 35'te Cicaldau'nun uzaktan golüyle buldu. 39'da 11'in sürpriz isimlerinden Umut Meraş'ın adrese teslim ortası ve Larin'in beraberlik golü başlangıç stratejilerini ikinci yarıya taşıdı. Sporting maçının gollerine nazire yaparcasına kaptan Necip'in aşırdığı top ile gelen Larin'in golü Sergen Yalçın'ın elini güçlendirdi. Risk ve panik ihtimallerini azalttı.
Oyunun temposu bu ara biraz düştü. Fırat Aydınus ve VAR'da Mete Kalkavan bu zaman diliminde Aanholt'un bacak içine yaptığı müdahalede penaltıyı verse G.Saray'ın maça ortak olma şansı zordu. Ancak Aydınus bu dönemde faullerde standart dışı kaymalar yaptı. Gecenin ikinci yıldızı Ersin, Mohamed'in vuruşunda kurtardığı penaltıyla "oyunun hakkı asla beraberlik değil" dedi.
Kalan zaman diliminde her iki hocanın satranç hamlelerini izledik. Sadece Larin, Ersin, Necip ve Umut Meraş değil Beşiktaş atanı ve tutanının üstün performansıyla ve dahi bütün unsurlarıyla hak edilmiş bir galibiyet aldı.