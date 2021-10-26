Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! "Kendi haline terk edildi! Kalbi durana kadar..."

Son dakika...25 Kasım 2020 günü dünyaya gözlerini yuman Maradona, tüm dünyayı yasa boğdu. Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak gösterilen Arjantinli yıldızın ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. İlk etapta kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklanan Maradona'nın, kendisine bakan sağlık çalışanları yüzünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti. 7 sağlık çalışanı Maradona'nın ölümünden dolayı yargılanmaya devam ediyor. Dava kapsamında ifade veren Maradona'nın eski avukatı Matias Morla çarpıcı iddialarda bulundu.