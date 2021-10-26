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Giriş Tarihi: 26.10.2021 16:25 Son Güncelleme: 26.10.2021 16:26

Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! "Kendi haline terk edildi! Kalbi durana kadar..."

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Maradona’nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! Kendi haline terk edildi! Kalbi durana kadar...

Son dakika...Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Diego Armando Maradona, yaklaşık 1 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Efsanenin ölümü, başta ülkesi Arjantin olmak üzere herkesi adeta yasa boğdu. 60 yaşında yaşamını kaybeden Maradona'nın ölümüyle ilgili şüpheler her geçen gün başka bir boyuta taşınıyor. Maradona'ya ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle sağlık çalışanlarının yargılanmasına devam edilirken, yıldız ismin eski avukatı Matias Morla'nın iddiaları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika...25 Kasım 2020 günü dünyaya gözlerini yuman Maradona, tüm dünyayı yasa boğdu. Gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olarak gösterilen Arjantinli yıldızın ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. İlk etapta kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklanan Maradona'nın, kendisine bakan sağlık çalışanları yüzünden hayatını kaybettiği iddia edilmişti. 7 sağlık çalışanı Maradona'nın ölümünden dolayı yargılanmaya devam ediyor. Dava kapsamında ifade veren Maradona'nın eski avukatı Matias Morla çarpıcı iddialarda bulundu.

Arjantin basını, yapılan otopsinin ardından Maradona'nın 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' sebebiyle öldüğünü iddia etmişti.

Ancak efsane ismin ailesi ve sevenleri ölüm nedeninin araştırılmasını istemişti. 20 uzmandan oluşan sağlık kurulu, Maradona'nın ölümünü araştırmaya devam ediyor.

Bu araştırmalar kapsamında beyin cerrahı Leopoldo Luque da dahil olmak üzere yedi sağlık çalışanı dava edilmişti.

7 sağlık çalışanı, adam öldürme suçundan dolayı 8 ila 25 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanıyor. Davada ifade veren isimlerden biri de Maradona'nın eski avukatı Matias Morla.

ÇARPICI MARADONA İDDİASI! "KALBİ DURANA KADAR..."

Morla, Maradona'nın ihmal sebebiyle öldüğünü iddia etti. Maradona'nın ailesinin, 'tedaviye evde devam edilmesi' şeklindeki talebinin kabul edilmesini 'çılgınlık' olarak niteleyen Morla, sağlık kurulunun bu duruma karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Eski yıldızın, kızları tarafından ter edildiğini dile getiren Morla, Maradona'nın yeteriz bakımdan dolayı yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Savcılığa ifade verdikten sonra açıklamalarda bulunan Morla, "Çok fazla hata vardı. Bu yüzden Diego öldü. Zavallı Diego, kalbi patlayana kadar şişti şişti ve öldü" dedi.

Maradona'yı son olarak 16 Kasım'da gördüğünü belirten Morla şöyle konuştu: "Garip, robotik bir sesi vardı. Çok yüksek ve aralıklı...

Evdaki herkesi Diego'nun içinde bulunduğu durum hakkında bilgilendirdim.

Diego'nun bu durumunun vücudundan biriken su yüzünden olduğunu sonradan anladım"

Maradona'nın ölümünü araştıran 20 kişilik uzman ekip; Maradona'nın kaderine terk edildiğini, Luque liderliğindeki sağlık ekibinin yetersiz ve eksik bakımı yüzünden öldüğünü düşünüyor.

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Son dakika: Maradona'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! "Kendi haline terk edildi! Kalbi durana kadar..."
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