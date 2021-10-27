Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama aracı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 27.10.2021 07:05 Son Güncelleme: 27.10.2021 07:05

200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama aracı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama aracı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları

Konut kredi hesaplama ekranı, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın aldığı kararın ardından merak konusu oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesiyle beraber kamu bankalarından Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank da konut kredisi faiz oranları ile ilgili indirim kararı alındı. Bu gelişmenin ardından 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi çekmeyi düşünenler kredi hesaplama ekranı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz hesaplama ekranı

Merkez Bankası'nın aldığı politika faizi indirimi kararının ardından kamu bankaları da harekete geçti. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, konut kredilerinde indirime gitti. Bu noktada, konut kredisi hesaplama ekranı hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Ev almak için 100 bin TL, 200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL veya 500 bin TL'den fazla kredi çekmeyi düşünenler, güncel faiz oranları ile konut kredisi hesaplama ekranını öğrenmeye çalışıyor. Peki, konut kredisi hesaplama nasıl yapılır? İşte, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredi faiz oranı hesaplama ekranı 2021

3 KAMU BANKASINDAN ORTAK AÇIKLAMA

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

VAKIFBANK KONUT KREDİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

HALKBANK KONUT KREDİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİ HESAPLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Atv ile EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle ekranı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm full izle!
Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelmişti Newcastle United’a gidiyor! Dünyanın en zengin kulübü hocasını buldu…
EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü yayınlanacak? ATV ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok, bu akşam var mı?
Son dakika Beşiktaş - Galatasaray haberleri: Derbi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın dua etsin, Fatih Terim..."
Ukrayna, Donbas'ta ilk kez Bayraktar SİHA kullandı! Görüntüler yayınlandı
Son dakika: Beşiktaş derbisi sonları oldu! Fatih Terim tam 7 ismin biletini kesti...
Hilal Kaplan'dan Suriye-Irak tezkeresine 'Hayır' oyu veren CHP'ye tepki: HDP’nin elinde rehin bir partidir
Son Dakika MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? Şok isim potada...
SON DAKİKA! BDDK Başkanı Akben'den flaş kredi ve döviz açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
200 bin TL, 300 bin TL, 400 bin TL ve 500 bin TL konut kredisi hesaplama aracı: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası güncel konut kredisi faiz oranları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA