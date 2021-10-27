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Giriş Tarihi: 27.10.2021 07:59

28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim'de bankalar, okullar, üniversiteler tatil mi ve özel sektör yarım gün mü?

28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim’de bankalar, okullar, üniversiteler tatil mi ve özel sektör yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul görüyor. Bu noktada, özel sektör çalışanları ile beraber okullar ve üniversitelerin durumu da merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra resmi tatil mi? 28 Ekim'de bankalar, okullar, üniversiteler yarım gün mü ve özel sektör tatil mi? Detaylar haberimizde.

Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken birçok konu da araştırılıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkan ise 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi olarak öne çıkıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bunun öncesinde, 28 Ekim tatil mi sorusu da ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller ve günler takvimi yayınlanırken 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil mi konusu da netlik kazandı. Peki, bankalar, okullar, üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim'de okula gidilecek mi, öğleden sonra tatil mi olacak?

İşte, detaylar;

28 EKİM YARIN YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'de, öğleden sonra okullar ve iş yerleri resmi tatil oluyor. Buna göre, 28 Ekim 2021 günü mesai saat 13.00'te sona ermiş olacak.

28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet vermiyor.

Bu nedenle, bankalar da 28 Ekim 2021 Perşembe günü, yarım gün şeklinde hizmet verecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAM HANGİ GÜN?

Bu yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 Cuma gününe denk geliyor.

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28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim'de bankalar, okullar, üniversiteler tatil mi ve özel sektör yarım gün mü?
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