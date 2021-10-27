28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 28 Ekim’de bankalar, okullar, üniversiteler tatil mi ve özel sektör yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken birçok konu da araştırılıyor. Bunlar arasında en çok öne çıkan ise 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi olarak öne çıkıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bunun öncesinde, 28 Ekim tatil mi sorusu da ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra özel sektör çalışanlarını da ilgilendiriyor.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA RESMİ TATİL Mİ?

Resmi tatiller ve günler takvimi yayınlanırken 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü tatil mi konusu da netlik kazandı. Peki, bankalar, okullar, üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim'de okula gidilecek mi, öğleden sonra tatil mi olacak?

İşte, detaylar;