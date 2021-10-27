Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Anlamlı, kısa ve 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık ilkokul, ortaokul, lise 29 Ekim şiirleri örnekleri
Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:59 Son Güncelleme: 27.10.2021 11:59

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Anlamlı, kısa ve 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık ilkokul, ortaokul, lise 29 Ekim şiirleri örnekleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Anlamlı, kısa ve 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık ilkokul, ortaokul, lise 29 Ekim şiirleri örnekleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 98. yılı büyük bir coşku ile kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri öncesinde de en çok araştırılan konulardan birisi olarak 29 Ekim şiirleri öne çıkıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, kolay ezberlenecek, kısa ve 2, 3, 4 kıtalık 29 Ekim şiirleri hakkında araştırmalarını arttırdı. İşte, en güzel, anlamlı, kısa ve uzun seçenekleri ile 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl da büyük bir coşku ile kutlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında etkinlikler düzenlenecek ve 29 Ekim şiirleri ile bu anlamlı günün önemine vurgu yapılacak. Bu noktada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. 29 Ekim şiirleri için farklı seçenekler bulunurken 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık şiirler de yer alıyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

Cumhuriyet Bayramı törenlerinde okunabilecek ve ulusumuz için oldukça büyük önem arz eden bu günün anlamını ifade eden 29 Ekim şiiri seçeneklerine haberimizde yer verdik. İşte, anlamlı, kısa, uzun ve 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri örnekleri

1 KITALIK EN GÜZEL 29 EKİM ŞİİRLERİ

Olanca gücümüzle

Haykırırız sevinçle

Cumhuriyet bayramın

Kutlu olsun Türkiye

-

Olmasaydı cumhuriyet,

Ne yapardı bu millet.

Özgürlüğün tadında,

Hayat olmazdı elbet.

-

Hep bir yürek olalım,

Unutmadan yarını,

Kutlu olsun herkese,

Cumhuriyet Bayramı.

2 KITALIK 29 EKİM ŞİİRİ

CUMHURİYET

Gönül verdik,

Sana erdik.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Herkes sever,

Seni över.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

Canımızdasın, Kanımızdasın.

Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

KOLAY EZBERLENEN EN KISA 29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik; öyle kavuştuk sana,

Adın bile mutluluk veriyor insana.

Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,

Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer bir gün uğruna gerekirse canımız,

Damarımızda saklı senin için kanımız.

Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,

Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET

Atatürk'ün emaneti,

Seviyoruz cumhuriyeti.

Sevdik hürriyeti,

Sahiplendik cumhuriyeti.

Cumhuriyet benim,

Ben cumhuriyetim.

Ülkemin hüviyeti,

Türkiye Cumhuriyeti.

3 KITALIK 29 EKİM ŞİİRLERİ

29 EKİM

En güzel günümüzdür,

Demokrasi ürünüdür,

Atatürk'ün eseridir,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,

Vatanımın neşesi,

Kucaklıyor herkesi,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,

Türk'ün sesi duyuldu,

Törenlerle kutlandı,

Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

UZUN 29 EKİM ŞİİRLERİ

AKDENİZ'E DOĞRU

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…

Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,

Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa

Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,

Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı

Geldi bize ne mutlu!

Bayraklarla donattık,

Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,

Al bayrak dalgalanır.

Onun o al rengini,

Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi

Karşılarız neşeyle,

Çünkü bu günde erdik

Büyük Cumhuriyete.

Yürüyün arkadaşlar,

Hep ileri koşalım.

Bugün bayramımız var.

Gelin bayramlaşalım.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri: Anlamlı, kısa ve 2, 3, 4, 5, 6, 7 kıtalık ilkokul, ortaokul, lise 29 Ekim şiirleri örnekleri
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