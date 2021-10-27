Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2021 okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil?
Giriş Tarihi: 27.10.2021 09:34 Son Güncelleme: 27.10.2021 09:35

29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2021 okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil?

29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2021 okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılı vesilesiyle 29 Ekim tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Özel askeri bando, marş ve türkülerle Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak olup 29 Ekimin resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu sene 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Okula ve üniversiteye giden öğrenciler ise tatil günlerini kafalarında netleştirmek istiyor. Türkiye’de belirli günler ve haftalar resmi tatil sayılıyor. Peki 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil? İşte yanıtı…

29 Ekim tatil mi, 29 Ekim tatili kaç gün sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Yaklaşan Cumhuriyet Bayramı bu sene Cuma gününe denk gelirken 29 Ekim'in tatil olup olmadığı merak ediliyor. 28 Ekim 2021 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil olması bekleniyor. Kutlamalar için plan yapacak kişiler 29 Ekim'le ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil?

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ, ÜNİVERSİTELER KAPALI MI VE KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.

29 EKİM TATİL Mİ, RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma gününe denk geliyor ve tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.

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29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2021 okullar tatil mi, üniversiteler kapalı mı ve kaç gün tatil?
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