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Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:25

Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek satışa çıkacak ne kadar kaç TL?

Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek satışa çıkacak ne kadar kaç TL?

İngiltere’nin takımlarından Arsenal, Socios ile anlaşmış ve Arsenal token’ın üretilmesi duyurulmuştu. Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri yapacak olan vatandaşlar Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek satışa çıkacak ne kadar kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. Konuyla ilgili olarak Paribu resmi twitter hesabından Arsenal Fan Token hakkında açıklamada bulundu. Peki Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek satışa çıkacak ne kadar kaç TL? İşte son bilgiler…

Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Chiliz ve Socios CEO'su açıklamasında İngiliz takımlarının listelenme tarihlerinin açıklanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Arsenal Fan Token'in listeleneceği tarih merak konusu olmuştu. Peki Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek satışa çıkacak ne kadar kaç TL?

ARSENAL FAN TOKEN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Arsenal token 27 Ekim 14:00'te listelenecek. Diğer takımların listelenme tarihleri ise şöyle:

Aston Villa (AFC token) – 26 Ekim 14:00

Everton (EFC token) – 28 Ekim 14:00

Leeds United (LUFC token) – 29 Ekim 14:00

PARİBU ARSENAL FAN TOKEN ALIM SATIŞ NE ZAMAN?

Arsenal, Socios ile anlaşmış ve Arsenal token'ın üretilmesi ile birlikte taraftarlarıyla olan etkileşimini arttırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Chiliz ve Socios CEO'su açıklama yapmış ve önümüzdeki hafta İngiliz takımlarının listelenme tarihlerinin açıklanacağını duyurmuştu.

Paribu resmi twitter hesabından Arsenal Fan Token hakkında açıklamada bulundu. Paribu paylaşımında "Paribu'da Arsenal Fan Token (AFC) yatırma işlemleri başladı. Alış satış işlemlerinizi ise bugün 14.00 itibariyle gerçekleştirebilirsiniz." İfadeleri kullanıldı.

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Arsenal Fan Token ne zaman listelenecek satışa çıkacak ne kadar kaç TL?
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