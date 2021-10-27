EDHO yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı geldi. Diziler yeni sezon bölümlerine devam ederken merakla beklenen ATV dizisinin de yayın günü belli oldu. Yedinci sezona kadroya yeni katılan birbirinden usta oyuncular ile başlayacak. Peki EDHO ne zaman? ATV'de EDHO yeni bölüm ne zaman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm hangi gün yayınlanacak?
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon afişi yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi henüz netlik kazanmadı.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu, dizinin müdavimleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi henüz netlik kazanmadı.
EDHO yeni sezon afişinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yanı sıra dizinin yeni karakterleri; Levent Ülgen, Nurseli İdiz, Uğur Yücel, Engin Benli, Tardu Flordun, Burcu Binici yer aldı.