EDHO yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanı geldi. Diziler yeni sezon bölümlerine devam ederken merakla beklenen ATV dizisinin de yayın günü belli oldu. Yedinci sezona kadroya yeni katılan birbirinden usta oyuncular ile başlayacak. Peki EDHO ne zaman? ATV'de EDHO yeni bölüm ne zaman, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm hangi gün yayınlanacak?