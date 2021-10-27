Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Kırık Hayatlar yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Gündüz kuşağı dizisi Kırık Hayatlar Kanal D yayın akışında görülmeyince merak edilmeye başlandı. Normalde her gün saat 11.00'da yayınlanan Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre dizinin yayın günü değişti. Peki Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda?