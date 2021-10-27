Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam ATV'de izleyiciyle buluşacak. Dizinin izleyici kitlesi ise Osman Gazi eşleri ve çocukları kimdir, Osman Gazi'nin kaç çocuğu var sorusuna yanıt arıyor. Rabi'a Bala Hatun ve çeşitli isimlerle anılan ancak tarihte Malhun Hatun adıyla bilinen iki kişiyle evlenen Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusunun 7 çocuğu olduğu biliniyor. Peki Osman Gazi'nin kaç çocuğu var? Kuruluş Osman'da Osman Gazi eşleri ve çocukları kimdir, isimleri neler?
Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi'nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.
Osman Gazi'nin 2 evliliğinden toplamda 7 çocuğu olmuştur.
Çoban Bey
Melik Bey
Orhan Gazi
Hamid Bey
Bazarlu Bey
Alâeddin Ali Bey
Fatma Melek Hatun
Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızı ve Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.
Osman Bey'in hedefi ittifakı dağıtmak
Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır. Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.
İmparator Gregor'u istiyor
Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır. Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.
Bala Hatun'un bebeğine ne olacak?
Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer. Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır. Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir. İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.