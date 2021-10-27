Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Şiirleri - En Güzel, Anlamlı, Kısa ve Öz 29 Ekim Kutlama Mesajları ve Sözleri 2021
Giriş Tarihi: 27.10.2021 15:52

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Şiirleri - En Güzel, Anlamlı, Kısa ve Öz 29 Ekim Kutlama Mesajları ve Sözleri 2021

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Şiirleri - En Güzel, Anlamlı, Kısa ve Öz 29 Ekim Kutlama Mesajları ve Sözleri 2021

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajları, Sözleri ve Şiirleri burada! Ülkemizin Kuruluşu’nun 98. yılı için kutlama hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim kutlamaları yurdun dört bir yanında gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günü, bir mesajla dahi olsa sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları araştırmasını gerçekleştiriyor. Ülkemizin bağımsızlığı adına en önemli günlerden olan bugün de, ‘En güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama ve kısa 29 Ekim mesajları’ seçeneklerini haberimizin içerisinden bulabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İşte Facebook, WhatsApp, SMS ve Instagram üzerinden gönderebileceğiniz Resimli 29 Ekim Mesajları ve Şiirleri

Cumhuriyetimizin İlanının 98. yılı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağanı olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ise, şimdiden en çok araştırılan konular arasında kendine yer buldu. Her yıl, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. En çok paylaşım alan söz ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz' olacak. Ülkemizin bağımsızlığı adına en önemli günlerden olan bugün de 'En güzel, anlamlı, resimli, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama mesajları' haberimizin içerisinde sizler için yer alıyor. İşte Resimli 29 Ekim Mesajları ve Sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Cumhuriyetimizin ilanının 98. yılı olan '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkusu tüm yurtta yaşanıyor. Bu anlamlı günü sevdikleri ile paylaşmak isteyen vatandaşlar ise Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları aratmasını gerçekleştiriyor. Sizler için haberimizin içerisinde 'En güzel, anlamlı, resimli ve sözlü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarına yer verdik…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

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Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları ve Şiirleri - En Güzel, Anlamlı, Kısa ve Öz 29 Ekim Kutlama Mesajları ve Sözleri 2021
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