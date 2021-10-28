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Giriş Tarihi: 29.10.2021 01:27

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun Mesajları - Sözleri: Kısa, Uzun, Anlamlı, Atatürk fotoğraflı, En Güzel 29 Ekim Mesajları Seçenekleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun Mesajları - Sözleri: Kısa, Uzun, Anlamlı, Atatürk fotoğraflı, En Güzel 29 Ekim Mesajları Seçenekleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri, sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Cumhuriyet’in ilan edilişinin 98. Yıldönümü ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanırken öte yandan kısa, uzun, anlamlı, Atatürk ve Türk Bayrağı resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri ile bugünün anlam ve önemi paylaşılıyor. İşte 29 Ekim 2021 98. Yıldönümüne özel Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri...

Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde büyük coşkuyla kutlanırken çeşitli sosyal mecralardan paylaşılmak üzere 29 Ekim mesajları ve sözleri araştırmaları da hız kazandı. en güzel, kısa, uzun, anlamlı, Atatürk ve Bayrak resimli seçenekleriyle 29 Ekim mesajları ve sözlerini çeşitli mecralardan paylaşan vatandaşlar bugünün ülkemiz için ne kadar anlamlı ve özel bir gün olduğunu vurgulamak istiyor. İşte İşte en güzel, kısa, uzun, bayraklı, resimli veya resimsiz 29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

Benim nâçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

"Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır… Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun Mesajları - Sözleri: Kısa, Uzun, Anlamlı, Atatürk fotoğraflı, En Güzel 29 Ekim Mesajları Seçenekleri...
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