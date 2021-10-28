29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda noterler çalışıyor mu?

NOTERLERİN ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında noterler işlem kabul etmiyor.

NOTER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? NÖBETÇİ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak getirilen nöbetçi noter sistemi ile bu durumun önüne geçilmiştir. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında hizmet vermektedir.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği Telefon Numarası: 0 312 218 80 00