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Giriş Tarihi: 29.10.2021 00:54 Son Güncelleme: 29.10.2021 00:54

29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda noterler çalışıyor mu?

29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda noterler çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda noterde işlem yapmayı planlayanlar yola çıkmadan önce 29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? gibi sorular üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan 29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? sorusu bugün kutladığımız Cumhuriyet Bayramında noterlere giderek işlem yaptırmak isteyenler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

29 EKİM NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda noterlerin açık olup olmadığına ilişkin detaylar şöyle;

  • 29 Ekim 2021 Cuma günü kutlanan Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil olmasından dolayı noterler hizmet vermeyecek.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2021! KAÇTA AÇILIYOR?

Noterler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının cevabı için doğru adrestesiniz!

Noterler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.


Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


NOTERLERİN ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili genellikle 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Yaşanan yoğunluğa göre bu durum erkene çekilip 12.00 ile 13.00 arasında öğle molası da yapılabilmektedir. Bu zaman aralığında noterler işlem kabul etmiyor.

NOTER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye (duruma göre 17.30) kadar sürüyor.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Noterler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? NÖBETÇİ NOTERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır; ancak getirilen nöbetçi noter sistemi ile bu durumun önüne geçilmiştir. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında hizmet vermektedir.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Noterler Birliği, Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No:4, 06510 Çankaya/Ankara adresinde bulunmaktadır.

Türkiye Noterler Birliği Telefon Numarası: 0 312 218 80 00

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29 Ekim noterler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda noterler çalışıyor mu?
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