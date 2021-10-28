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Giriş Tarihi: 29.10.2021 00:26 Son Güncelleme: 29.10.2021 00:26

29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı PTT çalışıyor mu?

29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı PTT çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Tüm yurtta törenlerle kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olduğundan dolayı. PTT’ye gitmeyi planlayanlar 29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Kamuoyu tarafından merak edilen 29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu önemli günde PTT'ye gidecek olanlar, resmi tatilde açık olup olmadığını öğrenmek isteyerek "29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

29 EKİM PTT AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim PTT açık mı sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

  • 29 Ekim 2021 günü resmi tatil olmasından dolayı PTT şubeleri hizmet vermeyecektir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.



PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.



PTT ADRESİ

Öte yandan genel işler ve bilgi almak için PTT adresi de merak ediliyor. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz.

PTT TARİHİ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.



1843'te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

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29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı PTT çalışıyor mu?
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