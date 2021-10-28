29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı PTT çalışıyor mu?





1843'te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.