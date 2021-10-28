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Giriş Tarihi: 28.10.2021 14:58

Aizanoi Antik Kenti nerede? Aizanoi Antik Kenti ne zaman yapıldı, hangi uygarlığa aittir?

Aizanoi Antik Kenti nerede? Aizanoi Antik Kenti ne zaman yapıldı, hangi uygarlığa aittir?

Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Aizanoi Antik Kenti hakkında araştırmalar yapılıyor. Bölgenin tarihi ve turistik mekanları, programın izleyicilerinin merak konusu oldu. Programın takipçileri, Aizanoi Antik Kenti nerede, hangi bölgede yer alıyor gibi sorulara yanıt arıyor. MasterChef'in çekildiği Aizanoi Antik Kenti Türkiye haritasında yeri ve konumu da merak ediliyor. İşte bu yer hakkında merak edilenlerin yanıtı!

MasterChef'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümü Kütahya ilindeki Aizanoi Antik Kenti'nde çekiliyor. Ege Bölgesi'nin en önemli gezi noktalarından biri olan bu şehir ile ilgili Aizanoi Antik Kenti nerede, hangi bölgede yer alıyor sorusuyla araştırılıyor. Peki Aizanoi Antik Kenti nerede? Aizanoi Antik Kenti ne zaman yapıldı, hangi uygarlığa aittir?

AİZANOİ ANTİK KENTİ NEREDE?

MasterChef 28 Ekim'de Kütahya'da Aizanoi Antik Kenti'nde çekildi.

AIZANOI ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Aizanoi Antik Kenti Kütahya Çavdarhisar ilçe merkezinde, Kütahya'ya 50 kilometre uzaklıktadır. Penkalas (Kocaçay) Irmağı'nın yukarı kesiminde tanrıça Meter Steunene'nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalılar'ın öncüsü olarak antik kaynaklarda geçen Azan adlı mitoloji kahramanının, Su Perisi Erato ile efsanevi Kral Arkas'ın birleşmesinden Aizanoi şehrinin ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Aizanoi kenti, antik Frigya'ya bağlı olarak yaşayan Aizanitis'lerin ana yerleşim merkeziydi. Kentin yüksek platosu üzerinde bulunan Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda, MÖ 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığı görülmüştür. Helenistik Dönem'de bu bölge değişimli olarak Bergama'ya ve Bithynia'ya bağlı iken MÖ 133'de Roma egemenliğine girmiştir. Roma imparatorluk döneminde tahıl ekimi, şarap ve yün üretimi sayesinde zenginleşmiş ve ünü bölge sınırlarını aşmış olan Aizanoi'de kesin kentleşme bulgularına ancak MÖ 1'nci yüzyıl sonlarına doğru rastlanmaktadır. Yine ilk sikkelerin bu dönemde basıldığı bilinmektedir.

Aizanoi antik kenti en parlak dönemini MS 2 yüzyılda yaşamış, büyük imar faaliyetleri görmüş ve bu dönemde birçok yapı inşa edilmiştir. Erken Bizans Dönemi'nde piskoposluk merkezi iken, 7'nci yüzyıldan itibaren bu önemini yitirmiştir. Tapınak düzlüğü Orta Çağ'da bir hisara dönüştürülmüştür. Selçuklular Dönemi'nde Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı buraya Çavdarhisar adı verilmiştir.

AİZANOİ ANTİK KENTİ NE ZAMAN YAPILDI, HANGİ UYGARLIĞA AİTTİR?

Aizanoi 1824 yılında Avrupalı gezginlerce yeniden keşfedilmiş,1830-1840'lı yıllarda incelenmiş ve tanımlanmıştır. 1926 yılında M. Schede ve D. Krencker başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nce ilk kazılar yapılmıştır. 1970 yılından bu yana her yıl düzenli olarak kazı çalışmaları devam etmektedir.

Kalıntılar arasında Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli tiyatro ve tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, dünyanın ilk ticaret borsa binası, sütunlu cadde, Kocaçay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent, suyolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Aizanoi antik kenti Efes, Bergama, Side gibi kentlerle çağdaştır.

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Aizanoi Antik Kenti nerede? Aizanoi Antik Kenti ne zaman yapıldı, hangi uygarlığa aittir?
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