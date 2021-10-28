BİM, ŞOK, Migros ve A101 çalışma saatleri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sabah ve akşam saatlerinin yanı sıra, resmi tatillerde market saatlerinin değişiklik gösterip göstermediği, merak ediliyor. Hal böyle olunca, A101, ŞOK, Migros ve BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını araştırıyor. İşte marketlerin çalışma saatleri 2021;
Temmuz ayı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler belli saatlerde ve günlerde hizmet veriyordu. Tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından marketler eski çalışma saatlerine döndü.
A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
Temmuz ayı itibariyle girdiğimiz normalleşme sürecinde, Ağustos ayında A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.
Marketler resmi tatillerde de aynı çalışma saatlerini sürdürecek.