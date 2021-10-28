A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Temmuz ayı itibariyle girdiğimiz normalleşme sürecinde, Ağustos ayında A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.

Marketler resmi tatillerde de aynı çalışma saatlerini sürdürecek.