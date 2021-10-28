Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri yayınlandı: Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ( 28 Ekim 2021)
Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:53

BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri yayınlandı: Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ( 28 Ekim 2021)

BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri yayınlandı: Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 28 Ekim 2021

Marketlerin çalışma saatleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve geç saatlerde marketlerin yolunu tutacak olan vatandaşlar, A101, ŞOK, Migros ve BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularına yanıt arıyor. Aynı zamanda, resmi tatillerde de market saatlerinin değişiklik gösterip göstermediği merak ediliyor. Peki, 28 Ekim bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri

BİM, ŞOK, Migros ve A101 çalışma saatleri, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sabah ve akşam saatlerinin yanı sıra, resmi tatillerde market saatlerinin değişiklik gösterip göstermediği, merak ediliyor. Hal böyle olunca, A101, ŞOK, Migros ve BİM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını araştırıyor. İşte marketlerin çalışma saatleri 2021;

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Temmuz ayı öncesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler belli saatlerde ve günlerde hizmet veriyordu. Tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından marketler eski çalışma saatlerine döndü.

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

Temmuz ayı itibariyle girdiğimiz normalleşme sürecinde, Ağustos ayında A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri 09.00-21.00 olarak güncellendi. Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu eski sistemdeki gibi yedi yirmi dört evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.

Marketler resmi tatillerde de aynı çalışma saatlerini sürdürecek.

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BİM, A101, ŞOK ve Migros çalışma saatleri yayınlandı: Marketler bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? ( 28 Ekim 2021)
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